Особенный сын, инсульт и развод после 35 лет брака: какие удары судьбы выдержал шоумен Сергей Белоголовцев и где он сейчас?
Сергей Белоголовцев получил известность в конце 1990-х как ведущий шоу «О.С.П.-студия» и актер комедийного сериала «33 квадратных метра». Остроумный комик стоял у самых истоков юмористических проектов. Как сложилась жизнь Сергея Белоголовцева — в материале «Радио 1».
Биография Сергея БелоголовцеваСергей Белоголовцев родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке в семье физика и инженера. Детство провел в Обнинске, куда переехал с родителями.
После школы, провалив экзамены в институте, где работал отец, Сергей отправился поступать в Московский горный институт. Получив диплом, он по распределению попал на Дальний Восток в поселок Солнечный под Комсомольском-на-Амуре. Именно там и у Белоголовцева и появилась тяга к творчеству.
Сергей также пробовал поступить в театральный институт, но попытка завершилась неудачно. Вернувшись в Москву, будущий актер и комик собрал собственную команду КВН «Магма». Коллектив очень быстро добился успехов на юмористическом поприще и попал в Высшую Лигу КВН.
ТворчествоВ 1993 году Сергей стал ведущим и сценаристом интеллектуально-иронической программы «Великолепная семерка» на канале «ОРТ». Он также вел передачи «Спасите, ремонт», «Скрытая камера» и другие. Особое место в творческой карьере Белоголовцева занимала комедийная программа «О.С.П.-студия».
Дебют Сергея в кино произошел в 1997 году в проекте «33 квадратных метра». Далее последовала новая глава в жизни артиста, связанная со съемками в кино. Юморист сыграл в нескольких известных сериалах, среди них «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и другие. Также Белоголовцев активно принимал участие в разнообразных телешоу, где раскрывал все новые грани своего таланта.
«Учась в Московском горном институте, я мечтал быть актером. И наконец исполнил свои юношеские мечты», — говорил Сергей о своей профессии.
Личная жизнь Сергея БелоголовцеваБелоголовцев более 35 лет женат на Наталье Баранник. У супругов три сына: Никита (1987), Александр (1988) и Евгений (1988). Александр и Евгений — близнецы, которые родились раньше срока. Два месяца мальчики лежали в больнице.
«Женька был красный, а Сашка — бледно-синюшный. У Женьки ко всему прочему обнаружили грубые шумы в сердце — 4 порока. В 9,5 месяцев Женька был уже едва живой. 9 марта 1989-го его прооперировали. Хирург сделал все что мог… После операции сын оставался без сознания, не дышал самостоятельно, у него случилась мозговая кома, затем отек мозга и клиническая смерть. Спасли мы Женю совершенно случайно: в пять утра у него случился отек мозга, ему сделали лошадиную дозу мочегонного. Когда врач-кардиолог уже пошла звонить заведующему отделения, что ребенок скончался, он пришел в себя», — делилась Наталья.По словам актера, жена буквально «отгоняла палкой смерть от малыша».
«После операции сын впал в кому, теперь у него жуткие шрамы от пролежней и катетеров. Не было ни малейшего шанса, что парень выживет. Один врач сказал прямо: готовьтесь, он не жилец. Это была какая-то черная дыра, ты как будто живешь и не живешь», — вспоминал Сергей.Принять ситуацию, что у ребенка букет болезней и ДЦП, сложно, разбираться в проблеме — еще сложнее, информацию приходилось искать по крупицам, рассказывал Белоголовцев. Юморист отмечал, что несмотря на всю тяжесть ситуации, покинуть семью для него было невозможно.
Когда Женю выписывали, медики заявляли, что у него не будет интеллекта и передвигаться самостоятельно он не сможет, но родители столько занимались мальчиком, что он научился сидеть в три года. Сергей и жена маниакально боролись за то, чтобы их мальчик ходил. В результате в шесть лет Женя сделал свой первый шаг. Артисту страшно слышать, как посторонние люди называют происходящее в их семье «испытанием».
«Вы должны свой крест нести, испить чашу до дна, возможно, с тобой это произошло неслучайно, не исключено, что тебя выбрали как некоего спасителя этого ребенка, ты его, наверное, не бросишь. В ответ хочется послать и сказать: мне не надо испытаний, я не хочу нести кресты, дайте мне здорового ребенка! Тебя рвет на части от этого… Если бы мне дали возможность что-то попросить у Бога, я бы попросил, чтобы все дети рождались здоровыми», — откровенничал Сергей.Первые десять лет после рождения близнецов семья жила в абсолютной нищете. Сергей работал на стройке за 70 рублей в месяц и трижды в неделю отрабатывал субботники, чтобы иметь возможность строить свою собственную кооперативную квартиру. В результате Белоголовцев заработал паховую грыжу.
В одном из интервью Сергей заявлял, что вместе с супругой они всю жизнь сражаются за то, чтобы их сыну стало легче. В 2014 году Белоголовцев создал организацию «Лыжи мечты», в которой обучает детей с ДЦП кататься на лыжах.
А еще у артиста четыре внука. Трое от первого сына Никиты: Ева (2011), Тимофей (2015), Елизавета (2019) и один от Александра — Федор (2019). По словам актера, внуков он воспринимает как младших детей.
В сентябре 2025 года стало известно о расставании Сергея с супругой Натальей после 35 лет брака. Основной причиной расставания стал затяжной кризис в отношениях, который обострился на фоне его болезни. Сергей отметил, что со временем они с Натальей «стали чужими людьми», и болезнь лишь ускорила осознание того, что их союз больше не приносит радости.
Важную роль сыграла его помощница, которая находилась рядом во время восстановления. Именно с ней у актера завязались новые отношения, что в итоге и привело к окончательному решению о разводе в сентябре 2025 года.
Сергей Белоголовцев сегодняВ середине декабря прошлого года стало известно о госпитализации Сергея Белоголовцева. Его экстренно прооперировали. А в августе он перенес инсульт. Уточняется, что юморист также страдает хроническим заболеванием печени.
11 февраля 2025 года выяснилось, что актер прикован к постели после перенесенного летом прошлого года инсульта. Артист передвигается на инвалидной коляске или с помощью родственников. Сейчас он уже может ходить самостоятельно, используя трость.