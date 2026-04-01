«Остаётся главное»: Джиган впервые прокомментировал развод с Оксаной Самойловой
Super: Джиган впервые высказался о разводе с блогершей Оксаной Самойловой
Рэпер Джиган (Денис-Устименко-Вейнштейн) впервые высказался о завершении брака с Оксаной Самойловой, официально оформленном судом.
В беседе с Super артист заявил, что долгое время хранил молчание, чтобы избежать лишнего напряжения. Он отметил, что прилагал максимум усилий для сохранения семьи, но это не дало результата.
«Остаётся главное — дети, о которых и нужно думать в первую очередь», — сказал собеседник.
По словам музыканта, сторонам удалось обойтись без скандалов — бывшие супруги мирно урегулировали вопросы раздела совместно нажитого имущества, подписав соответствующее соглашение, которое утвердил суд. Он выразил надежду, что дальнейшие отношения с экс-супругой будут строиться на взаимном уважении и компромиссах, без публичных обсуждений личных вопросов.
Официально брак Оксаны Самойловой и Джигана прекратили 1 апреля 2026 года. Супруги, прожившие вместе 13 лет, завершили бракоразводный процесс, инициированный в октябре 2025 года, заключив мировое соглашение.