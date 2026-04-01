«Остаётся главное»: Джиган впервые прокомментировал развод с Оксаной Самойловой

01 апреля 2026, 14:17

Super: Джиган впервые высказался о разводе с блогершей Оксаной Самойловой

Денис Устименко-Вейнштейн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Джиган (Денис-Устименко-Вейнштейн) впервые высказался о завершении брака с Оксаной Самойловой, официально оформленном судом.





В беседе с Super артист заявил, что долгое время хранил молчание, чтобы избежать лишнего напряжения. Он отметил, что прилагал максимум усилий для сохранения семьи, но это не дало результата.





«Остаётся главное — дети, о которых и нужно думать в первую очередь», — сказал собеседник.



