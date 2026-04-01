Михаил Галустян потерял более миллиона рублей из-за мошенников
Производственная компания «Фреш-Фильм», связанная с известным шоуменом и продюсером Михаилом Галустяном, лишилась крупной суммы денег из-за действий телефонных аферистов.
В сети есть информация, что в фирме отказались комментировать ситуацию и смутились от звонка журналистов. Инцидент произошел накануне.
Неизвестные связались с генеральным директором ООО Ульяной Кошкиной и, используя легенду о распоряжении от учредителя, добились перевода средств со счета организации. Сумма ущерба превысила один миллион рублей.
Собеседница смогла лишь выдержать паузу, когда с ней связались СМИ.
