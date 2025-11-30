Оставил карьеру военного, взял фамилию отчима и воспитывает чужого сына: чем еще удивит звезда «Маргоши» Олег Масленников-Войтов?
Олег Масленников-Войтов — талантливый актер, ставший известным благодаря роли в популярном сериале «Маргоша». Его профессиональные достижения не ограничиваются актерской деятельностью: он также проявил свои способности в режиссуре и телевидении. О том, как сложилась жизнь артиста, расскажет «Радио 1».
Биография Олега Масленникова-Войтова
Олег Масленников-Войтов родился 18 октября 1977 года в Душанбе, столице Таджикской ССР в семье военного. В возрасте одиннадцати лет семья переехала в Москву.
Во время учёбы в школе Олег активно занимался спортом: полтора года он посвятил водному поло, семь с половиной лет посвятил тхэквондо и ещё полтора года — айкидо. Помимо этого, он также увлекался волейболом и баскетболом.
В старших классах юноша учился в лицее с театральным уклоном, который находился при Дворце культуры имени С. П. Горбунова в Москве. Преподаватели этого лицея были выпускниками таких престижных театральных вузов, как Щукинское театральное училище, Школа-студия МХАТ и ГИТИС. Именно благодаря этим педагогам у Олега пробудился интерес к актёрскому мастерству.
Однако, несмотря на это, из-за семейных традиций (все мужчины в его роду были военными) после окончания школы в 1994 году он поступил в Омское высшее танковое инженерное училище. В нем Масленников-Войтов создал вокально-инструментальный ансамбль и выступал с ним в различных гарнизонах. Но вскоре понял, что его истинное призвание — это актёрство. После года и двух месяцев обучения в военном училище молодой человек принял решение его покинуть.
В 1996 году он поступил на актёрский факультет Школы-студии (института) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова. Руководителями его курса были Евгений Лазарев и Дмитрий Брусникин. В 2000 году Олег успешно окончил факультет.
Карьера
Поклонники актера часто спрашивают о происхождении его двойной фамилии. В начале карьеры его нередко путали с другим артистом, Олегом Масленниковым. Чтобы избежать недоразумений, актер решил добавить к своей фамилии фамилию отчима — Войтов. Это не только помогло ему выделиться среди коллег, но и стало данью уважения человеку, который оказал ему поддержку в трудные моменты жизни.
Творческий путь Олега Масленникова-Войтова начался с яркого дебюта на театральной сцене. После получения диплома в 2000 году он присоединился к труппе Театра на Покровке, где моментально проявил себя как талантливый и многообещающий артист. Ему сразу доверили значимые роли, которые позволили в полной мере раскрыть его актерский потенциал. Параллельно с театральной карьерой Масленников-Войтов начал работать в кино, дебютировав в фильме «Зойкина квартира». В начале своего кинопути он преимущественно исполнял второстепенные роли, но каждый его выход на экран отличался профессионализмом и искренностью.
С 2001 по 2012 год Олег служил в Московском драматическом театре «Модерн». Кроме того, несколько лет он преподавал фехтование в Школе-студии МХАТ.
Ключевым моментом в карьере актера стала роль начальника медпункта в сериале «Аэропорт» (2005), где он работал вместе с такими известными актерами, как Анна Снаткина, Галина Сазонова, Кирилл Гребенщиков и другие. Участие в этом проекте не только дало ему ценный опыт работы в коллективе, но и завоевало признание зрителей. После этого предложения о сотрудничестве стали поступать чаще, хотя большинство из них касались второстепенных ролей.
В 2007 году Масленников-Войтов получил неожиданный шанс: его пригласили на главную роль в криминальном сериале «Трюкачи». В этом проекте он воплотил харизматичного и умного персонажа, который завоевал симпатии зрителей. Настоящая же популярность пришла к нему два года спустя благодаря участию в популярном сериале «Маргоша».
После съемок в этом проекте Масленников-Войтов продолжал активно сниматься в кино и сериалах. Он никогда не ограничивался одним амплуа. Среди его наиболее ярких работ можно выделить такие проекты, как «Тайны дворцовых переворотов», «Трюкачи», «Банды», «Нелюбимая», «Вместе навсегда» и «Абонемент на расследование».
Личная жизнь Олега Масленникова-Войтова
Лето 2008 года стало началом романтической истории между Олегом Масленниковым-Войтовым и Алиной Бородиной. Девушка отмечала свой день рождения в кругу близких друзей и коллег, среди которых был и Олег. На тот момент актеру уже исполнилось 30 лет, и он активно участвовал в съемках фильмов и сериалов. Алина была знакома с Олегом, так как занималась продюсированием двух сериалов, в которых он принимал участие. Их общение в основном касалось рабочих вопросов, но однажды вечером всё изменилось благодаря танцу.
«Я пригласил именинницу танцевать, обнял — и тут почему-то исчезла музыка и люди. Возникло ощущение, что мы танцуем в столбе света и что мы — единое целое», — рассказывал артист в одном из интервью.
Однако тогда он не осмелился выразить свои чувства, думая, что Алина всё ещё состоит в браке. Хотя её отношения с мужем уже закончились, официальный развод ещё не был завершён. Узнав об этом, Олег набрался храбрости и отправил Алине сообщение. В течение недели они состояли в переписке, а затем состоялось их первое свидание. С этого момента влюбленные начали встречаться, и через несколько месяцев приняли решение жить вместе.
Олег Масленников-Войтов и Алина Бородина решили вступить в брак именно в тот день, когда исполнилось семь лет с начала их совместной жизни. Их свадьба состоялась 2 июля 2016 года в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы.
Олег быстро нашёл общий язык с сыном Алины. Вскоре мальчик даже начал называть его папой. Для Олега это было очень важно, так как он сам был воспитан отчимом, которого глубоко уважает и считает своим настоящим отцом.
Никита успешно завершил школьное образование и поступил в Институт стран Азии и Африки МГУ, выбрав тюркское направление. Олег и Алина гордятся успехами молодго человека и с радостью делятся его достижениями с окружающими.
Олег Масленников-Войтов сегодня
48-летний Олег Масленников-Войтов продолжает быть популярным актёром. Его можно увидеть в постановках в Москве, таких как «Пигмалион», «Семейный переполох», «Идеальный муж», «Слухи» и других.