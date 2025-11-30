30 ноября 2025, 16:19

Олег Масленников-Войтов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олег Масленников-Войтов — талантливый актер, ставший известным благодаря роли в популярном сериале «Маргоша». Его профессиональные достижения не ограничиваются актерской деятельностью: он также проявил свои способности в режиссуре и телевидении. О том, как сложилась жизнь артиста, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Олега Масленникова-Войтова Карьера Личная жизнь Олега Масленникова-Войтова Олег Масленников-Войтов сегодня

Биография Олега Масленникова-Войтова

Олег Масленников-Войтов (Фото: РИА Новости/ Сергей Кузнецов)

Карьера

Мария Берсенева и Олег Масленников-Войтов (Фото: кадр из сериала «Маргоша»)

Личная жизнь Олега Масленникова-Войтова

«Я пригласил именинницу танцевать, обнял — и тут почему-то исчезла музыка и люди. Возникло ощущение, что мы танцуем в столбе света и что мы — единое целое», — рассказывал артист в одном из интервью.

Олег Масленников-Войтов с супругой продюсером Алиной Бородиной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Олег Масленников-Войтов сегодня