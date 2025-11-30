«Не стесняйтесь своей работы»: блогер Даня Милохин показал, как работает курьером

30 ноября 2025, 14:34

Блогер Даня Милохин опубликовал фото с курьерской сумкой в Барселоне

Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Даня Милохин опубликовал в Instagram* снимок, на котором позирует на велосипеде с термосумкой курьера за спиной.