«Не стесняйтесь своей работы»: блогер Даня Милохин показал, как работает курьером
Даня Милохин опубликовал в Instagram* снимок, на котором позирует на велосипеде с термосумкой курьера за спиной.
В подписи блогер отметил, что даже в Барселоне «нашёл подработку» и призвал подписчиков не стесняться своей профессии, добавив, что искренне любит свою работу.
Однако публика отнеслась к посту неоднозначно — многие усомнились в правдивости заявления. Комментаторы напомнили, что недавно Милохин хвастался дорогостоящим кольцом Cartier, которое, по его словам, подарил своей украинской возлюбленной. Поэтому часть пользователей убеждены, что образ курьера — постановка.
Скепсис усиливают и прежние обсуждения вокруг блогера. После того как Милохин уехал из России в сентябре 2022 года, незадолго до объявления частичной мобилизации, в его адрес неоднократно звучали вопросы о том, почему он не служил в армии. Екатерина Мизулина даже предлагала проверить законность его уклонения, поскольку, как сообщалось СМИ, он состоит на учёте в Краснодарском крае с 2018 года и официальных оснований для отсрочки у него нет.
