«Не смогла встать»: актриса Юлия Михалкова не могла ходить из-за сильнейшей боли
Юлия Михалкова призналась, что из-за защемления нерва месяцами не могла ходить
Юлия Михалкова рассказала, что в начале года столкнулась с тяжёлым состоянием, которое фактически лишило её возможности ходить. Об этом сообщает «МК».
Из-за сильного защемления нерва актриса была вынуждена почти всё время лежать и даже с трудом могла дойти от спальни до кухни. О съёмках и работе в тот момент не могло быть и речи.
По словам врачей, ухудшение произошло из-за сочетания стресса, переохлаждения и последствий перенесённого ковида. Михалкова вспоминает, что однажды просто не смогла подняться с кровати.
«Однажды я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Я была в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась как черепашка», — рассказала она.Реабилитация заняла месяцы: мануальная терапия, медикаменты и упражнения постепенно вернули возможность передвигаться. Даже когда состояние улучшилось, дорога до лифта занимала около 20 минут, а любая поездка в машине сопровождалась острой болью.
Этот период сказался и на эмоциональном состоянии актрисы. Чтобы отвлечься, она вернулась к давнему интересу — парфюмерии. Юлия начала онлайн-обучение, познакомилась с мастером Натальей Светлой и, по её словам, «полностью погрузилась в мир ароматов».
Сейчас Михалкова продолжает учиться и мечтает выпускать собственные духи, вдохновлённые каждым её фильмом и сериалом — своеобразную «кинопарфюмерию».