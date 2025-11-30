«Не смогла встать»: актриса Юлия Михалкова не могла ходить из-за сильнейшей боли

30 ноября 2025, 14:22

Юлия Михалкова призналась, что из-за защемления нерва месяцами не могла ходить

Юлия Михалкова (Фото: Instagram* / @mihalkova)

Юлия Михалкова рассказала, что в начале года столкнулась с тяжёлым состоянием, которое фактически лишило её возможности ходить. Об этом сообщает «МК».





Из-за сильного защемления нерва актриса была вынуждена почти всё время лежать и даже с трудом могла дойти от спальни до кухни. О съёмках и работе в тот момент не могло быть и речи.



По словам врачей, ухудшение произошло из-за сочетания стресса, переохлаждения и последствий перенесённого ковида. Михалкова вспоминает, что однажды просто не смогла подняться с кровати.





«Однажды я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Я была в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась как черепашка», — рассказала она.