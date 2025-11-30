«Воплощение самой большой любви»: Мария Погребняк трогательно обратилась ко всем мамам
Блогер Мария Погребняк поздравила мам с Днём матери
Блогер Мария Погребняк отметила День матери тёплым поздравлением в соцсетях. В своём послании модель и общественный деятель обратилась ко всем мамам — и к тем, кто только недавно познал материнство, и к тем, чьи дети уже выросли.
Погребняк подчеркнула, что материнство — это бесконечная сила, терпение и безусловная любовь.
«Вы — это воплощение силы, терпения и самой большой, какой только может быть, любви», — написала блогер.Она поблагодарила мам за бессонные ночи, залеченные детские ссадины, за слёзы, которые они вытирали, и за улыбки, которые дарили своим детям каждый день.
В заключение Мария пожелала женщинам здоровья, счастья и уверенности в том, что их любовь — самое ценное и важное в жизни ребёнка. Пост получился эмоциональным и наполненным искренними словами поддержки и признательности всем мамам.