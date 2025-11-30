«Воплощение самой большой любви»: Мария Погребняк трогательно обратилась ко всем мамам

30 ноября 2025, 14:03

Блогер Мария Погребняк поздравила мам с Днём матери

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк отметила День матери тёплым поздравлением в соцсетях. В своём послании модель и общественный деятель обратилась ко всем мамам — и к тем, кто только недавно познал материнство, и к тем, чьи дети уже выросли.





Погребняк подчеркнула, что материнство — это бесконечная сила, терпение и безусловная любовь.





«Вы — это воплощение силы, терпения и самой большой, какой только может быть, любви», — написала блогер.