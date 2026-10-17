17 октября 2026, 12:20

Олег Масленников-Войтов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Олег Масленников-Войтов, знакомый миллионам зрителей по роли обаятельного Андрея Калугина в сериале «Маргоша», а также по работам в проектах «Я сыщик», «Бабье царство», «Вместе навсегда» и «Абонемент на расследование», 18 октября отмечает свой 49-й день рождения. Этот человек с фамилией, которая звучит как дворянская, на самом деле прошел путь от курсанта танкового училища до одного из самых востребованных артистов российского телевидения. Его биография полна неожиданных поворотов, громких признаний и упорного нежелания следовать по проторенной дороге. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Масленникова-Войтова Карьера Масленникова-Войтова Личная жизнь Олега Масленникова-Войтова Олег Масленников-Войтов сегодня



Биография Олега Масленникова-Войтова

Олег Масленников-Войтов (Фото: РИА Новости/ Сергей Кузнецов)

Карьера Масленникова-Войтова

Мария Берсенева и Олег Масленников-Войтов (Фото: кадр из сериала «Маргоша»)

Личная жизнь Олега Масленникова-Войтова

«Я пригласил именинницу танцевать, обнял — и тут почему-то исчезла музыка и люди. Возникло ощущение, что мы танцуем в столбе света и что мы — единое целое», — рассказывал артист в одном из интервью.

Олег Масленников-Войтов с супругой продюсером Алиной Бородиной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олег Масленников-Войтов сегодня