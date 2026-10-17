Незаконная постройка в элитном поместье: Джейсон Стэйтем пытается узаконить гостевой дом

17 октября 2026, 12:21

Джейсон Стэйтем рискует лишиться гостевого дома в поместье за 25 млн фунтов

Джейсон Стэйтем (Фото: Instagram* / @jasonstatham)

Джейсон Стэйтем может столкнуться с проблемами из-за гостевого дома на территории своего поместья на юге Англии. Как сообщает The Independent, руководство национального парка Нью-Форест усомнилось в законности использования постройки, расположенной на участке актёра и его возлюбленной Роузи Хантингтон-Уайтли.