Незаконная постройка в элитном поместье: Джейсон Стэйтем пытается узаконить гостевой дом
Джейсон Стэйтем может столкнуться с проблемами из-за гостевого дома на территории своего поместья на юге Англии. Как сообщает The Independent, руководство национального парка Нью-Форест усомнилось в законности использования постройки, расположенной на участке актёра и его возлюбленной Роузи Хантингтон-Уайтли.
Пара приобрела особняк в 2024 году за 25 миллионов фунтов стерлингов. На территории находится двухэтажный дом с двумя спальнями, кухней и гостиной. Однако, согласно документам 1973 года, здание имеет статус павильона при бассейне, а значит, его использование в качестве жилого помещения может нарушать действующие требования.
Представители Стэйтема уже подали заявление на получение сертификата законности. Защита утверждает, что предыдущие владельцы использовали постройку для проживания более десяти лет. По мнению адвокатов, это может означать, что установленный законом срок для принятия мер со стороны надзорных органов истёк.
Теперь дальнейшая судьба гостевого дома зависит от того, удастся ли стороне актёра подтвердить законность его использования. В противном случае Стэйтем и Хантингтон-Уайтли могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию здания.
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