Пьяные зрительницы сорвали концерт Валерия Меладзе в Стамбуле
В Стамбуле две нетрезвые зрительницы прервали концерт Валерия Меладзе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, певец прилетел на выступление из Москвы.
Накануне хиты артиста прозвучали в Istanbul Congress Center, где собрались более трёх тысяч зрителей. Организаторы продали все билеты, однако ряд слушателей не попал на выступление из-за задержек рейсов. Зрители рассказали, что многие из тех, кто попал на концерт, сильно выпили и мешали остальным.
Две женщины пошли дальше всех: прямо во время перформанса фанатки Меладзе поднялись к нему на сцену, из-за чего выступление пришлось прервать. Певец попросил зрительниц и их спутников уйти из зала, затем к разборкам подключились и музыканты.
В итоге певец попросил охрану вывести женщин. Вскоре концерт продолжился. Помимо жалоб на целый ряд нетрезвых слушателей, некоторые сообщили о проблемах со звуком. Отмечается, что билеты на мероприятие стоили от восьми тысяч рублей.
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