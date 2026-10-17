Пьяные зрительницы сорвали концерт Валерия Меладзе в Стамбуле

17 октября 2026, 11:39

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

В Стамбуле две нетрезвые зрительницы прервали концерт Валерия Меладзе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, певец прилетел на выступление из Москвы.