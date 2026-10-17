«Должен быть голодным»: Анита Цой предупредила Ваню Дмитриенко об опасности больших денег

17 октября 2026, 11:45

Анита Цой призвала Ваню Дмитриенко не зазнаваться на фоне миллионных доходов

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

Анита Цой дала совет Ване Дмитриенко, который стремительно набирает популярность и зарабатывает большие деньги. По мнению певицы, молодому артисту важно не терять творческий запал и не позволять успеху затмить стремление развиваться.





В разговоре с «Комсомольской правдой» Цой отметила, что ждёт от Дмитриенко новых ярких работ и уверена, что ему ещё есть чем удивить публику. При этом исполнительница опасается, что высокие доходы и популярность могут помешать музыканту двигаться дальше.





«Главное, чтобы запал не пропал, чтобы его творческое начало ни в коем случае не покинуло, и чтобы он не присел на звёздной короне и на бабках, которые ещё зарабатывает», — поделилась Анита.