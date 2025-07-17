Оставила миллионера-француза и сбежала с детьми в Белоруссию: что произошло в семье звезды «6 кадров» Ирины Медведевой
Личная жизнь актрисы Ирины Медведевой, кажется, сложилась удачно. Она связала свою судьбу с французским бизнесменом Гийомом Буше, переехала в Париж. Но жизнь с европейцами Медведевой пришлась не по вкусу: она оставила супруга и вернулась в родную Белоруссию. В чём причина? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Артистическая карьера
После окончания Белорусской государственной академии искусств Ирина Медведева попала в труппу Драматического театра Белорусской армии. Поняв, что в Минске нет больших возможностей, актриса переезжает в Москву.
Кроме популярного шоу «6 кадров», где Медведевой доставались роли роковых, уверенных в себе красавиц, актрису можно увидеть в разных кинопроектах. Так, она играла небольшие роли в фильмах и сериалах, таких как «Команда», «Мужчины не плачут» и «Кадетство». В 2008 году Ирина сыграла цыганку в комедии «Тариф “Новогодний”». Но, помимо комедий, Ирина показала себя и в драматических ролях — например, в мелодраме «Муж счастливой женщины». В 2020 году она стала участницей музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале.
Брак с певцом
Во время учёбы в минском драмтеатре Ирина познакомилась с певцом Русланом Алехно, который получит известность благодаря проекту «Народный артист». Сначала они дружили, а с 2004 года начали встречаться и через 5 лет расписались.
В браке артисты прожили 2 года, причиной развода стал рост популярности Ирины. Медведева и Алехно расстались, но сохранили хорошие дружеские отношения.
Жизнь во Франции
В декабре 2016 года Ирина познакомилась с французским бизнесменом Гийомом Буше — их свела общая подруга. Гийом управляет сетью химчисток в Париже.
Так, вместе с друзьями Гийом решил посетить Москву и посмотреть её достопримечательности. Ирина вызвалась показать иностранцам город. С той встречи начались романтические отношения между актрисой и французом.
«Я не ожидала, что Гийом сделает предложение так быстро. Французы обычно встречаются лет по 7, потом делают предложение, а женятся ещё через два года», — рассказала артистка.
В 2018 году Ирина и Гийом расписалсь в Париже. А потом решили отпраздновать свадьбу в Москве: с русскими старинными традициями, цыганами, медведем, казаками. Венчание состоялось в Елоховском соборе.
Летом 2019 года у Ирины и Гийома родился сын Савелий, а осенью 2021-го — девочка, малышке дали имя Есения.
Возвращение на родину
После свадьбы и рождения детей Ирина Медведева продолжает работать: актриса разрывается между Москвой и Парижем. Весной 2024 года Ирина побывала на Забайкальском международном кинофестивале в Чите — там она представила спектакль, в котором играла вместе с Андреем Чернышовым. По словам актрисы, муж спокойно относится к её гастролям, но скучает и переживает, когда она долго в разъездах.
А недавно Ирина вместе с детьми приехала в родной Бобруйск. Многие решили, что в семье актрисы произошёл разлад с мужем. Однако, артистка опровергла эту информацию. Как утверждает Медведева, она захотела показать детям свои родные места.
«Мы с детьми добрались до Бобруйска. Это было непросто, конечно. И сейчас дети в первый раз поедут на троллейбусе. Вот им приключение», — сказала актриса.Также Ирина рассказала, что в Европе ей не нравится жить. Она считает, что чрезмерная либерализация нравов европейского общества приводит к деградации.
«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого», — поделилась своим мнением Медведева.Известно, что в скором времени мы увидим Ирину в шоу «6 кадров». Проект хотят перезапустить. Эту информацию подтвердила сама Медведева.