Оставила миллионера-француза и сбежала с детьми в Белоруссию: что произошло в семье звезды «6 кадров» Ирины Медведевой

17 июля 2025, 15:23

Ирина Медведева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь актрисы Ирины Медведевой, кажется, сложилась удачно. Она связала свою судьбу с французским бизнесменом Гийомом Буше, переехала в Париж. Но жизнь с европейцами Медведевой пришлась не по вкусу: она оставила супруга и вернулась в родную Белоруссию. В чём причина? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Артистическая карьера Брак с певцом Жизнь во Франции Возвращение на родину

Артистическая карьера

Ирина Медведева и Фёдор Добронравов (Фото:РИА Новости/Виталий Аньков)



Брак с певцом

Жизнь во Франции

«Я не ожидала, что Гийом сделает предложение так быстро. Французы обычно встречаются лет по 7, потом делают предложение, а женятся ещё через два года», — рассказала артистка.

Ирина Медведева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Возвращение на родину

«Мы с детьми добрались до Бобруйска. Это было непросто, конечно. И сейчас дети в первый раз поедут на троллейбусе. Вот им приключение», — сказала актриса.

​Ирина Медведева (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)



«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого», — поделилась своим мнением Медведева.

