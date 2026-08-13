Стало известно, чем занимается новая возлюбленная Андрея Гайдуляна
У звезды сериала «Универ» Андрея Гайдуляна появилась возлюбленная по имени Валерия. Девушке 32 года, предположительно, она родом из Таджикистана. Сейчас пара проводит отпуск на Мальдивах и делится совместными кадрами в соцсетях. Об этом сообщает Super.
Гайдулян публикует у себя записи избранницы. До поездки на острова влюбленные ездили в Молдавию. Не исключено, что там Валерия познакомилась с родственниками артиста. Пару видели и на московском концерте рэпера Хаски.
Судя по анкете на сервисе поиска работы, Валерия с 2020 года занимается созданием контента на фрилансе. Она придумывает концепции и сценарии, а затем готовит визуальные материалы для соцсетей.
С 2024 года девушка работает фоторедактором. В ее задачи входит поиск иллюстраций для текстов о гастрономии и путешествиях. Ранее она восемь лет занималась фоторедактурой на сайте женского издания.
Валерия ранее состояла в браке. В соцсетях Максима Никуленко сохранился снимок с девушкой и подписью: «Я теперь муж». Информации о детях в открытых источниках нет.
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