Стало известно, чем занимается новая возлюбленная Андрея Гайдуляна

13 августа 2026, 13:19

Новая возлюбленная Андрея Гайдуляна оказалась контент-креатором

Андрей Гайдулян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У звезды сериала «Универ» Андрея Гайдуляна появилась возлюбленная по имени Валерия. Девушке 32 года, предположительно, она родом из Таджикистана. Сейчас пара проводит отпуск на Мальдивах и делится совместными кадрами в соцсетях. Об этом сообщает Super.