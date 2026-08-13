Леонид Якубович потерял деньги на бизнесе с бильярдными столами
Леонид Якубович, известный телезрителям как ведущий «Поля чудес», оказался совладельцем бизнеса, который в последнее время столкнулся с финансовыми трудностями. Телеведущий уже много лет владеет 24% ООО «Бильярдная мануфактура "Барсков и К°"», производящего бильярдные столы, кии и другое оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Сам Якубович компанией не управляет. Контрольный пакет в размере 52% принадлежит другому учредителю, а производственная площадка предприятия расположена в Калининградской области.
Судя по финансовым показателям, последние годы для мануфактуры складываются непросто. В 2025 году выручка компании сократилась до 2,3 млн рублей. Для сравнения, годом ранее предприятие ещё показывало прибыль в размере 136 тысяч рублей.
По итогам 2025 года компания вместо прибыли получила убыток — 43 тысячи рублей. Сумма относительно небольшая, однако финансовые показатели бизнеса заметно ухудшились.
Не обошлось и без судебных разбирательств. В начале 2025 года стало известно об иске к мануфактуре на 219 тысяч рублей. Истец утверждал, что компания получила необоснованную выгоду в рамках договора аренды недвижимости.
Летом Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил требования в полном объёме. В результате мануфактуру обязали выплатить заявленную сумму.
Всего за историю компании накопилось 11 арбитражных дел на общую сумму около 2,7 млн рублей. В большинстве процессов предприятие выступало ответчиком. При этом в восьми разбирательствах мануфактуре удалось отстоять свою позицию.
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