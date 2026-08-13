Леонид Якубович потерял деньги на бизнесе с бильярдными столами

13 августа 2026, 14:00

Телеведущий Леонид Якубович потерял 43 млн рублей на своем бизнесе

Леонид Якубович (Фото: Instagram* / @yakubovitch)

Леонид Якубович, известный телезрителям как ведущий «Поля чудес», оказался совладельцем бизнеса, который в последнее время столкнулся с финансовыми трудностями. Телеведущий уже много лет владеет 24% ООО «Бильярдная мануфактура "Барсков и К°"», производящего бильярдные столы, кии и другое оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».