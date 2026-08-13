Брак с «инфантильным мальчиком-подростком», сравнение с известной актрисой и нашумевший трек «Всё решено»: повороты судьбы певицы Elvira T
Эльвира Тугушева с подросткового возраста мечтала о сцене, а ее первый трек «Все решено» сделал начинающую певицу интернет-знаменитостью и в итоге привел в московский шоу-бизнес. За годы карьеры в ее жизни успели смениться лейбл, независимая работа, несколько альбомов, громкие песни, любовь, свадьба и стремительный развод. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Биография Эльвиры Тугушевой: детство и любовь к музыке
Elvira T — исполнительница музыки в жанрах поп и R’n’B, чьи песни отличаются эмоциональной подачей. Вдохновение артистка черпает из собственного опыта, а когда его оказывается недостаточно — из романтических историй друзей и знакомых, пропуская через себя весь спектр чувств героинь собственных текстов.
Эльвира Сергеевна Тугушева родилась 14 августа 1994 года в Саратове. Ее родители не были связаны с музыкой или искусством: мама занималась частным предпринимательством, а отчим, которого Эльвира считает своим отцом, работал следователем.
С ранних лет девочка говорила о желании стать певицей, однако в семье поначалу к этим словам серьезно не относились.
Музыкальную школу будущая артистка не посещала, но самостоятельно освоила синтезатор дома. В 14 лет она начала заниматься в вокальной студии — пение нравилось ей с самого детства.
Параллельно Тугушева училась в гимназии № 34. На протяжении девяти лет школьница без особых проблем получала высокие оценки, но в старших классах отношения с точными науками испортились.
Творческую девушку это не особенно беспокоило: она уже была уверена, что собирается связать будущее с музыкой. Возникали и проблемы с поведением. В основном Эльвира общалась с мальчиками и, как отмечалось в биографических материалах, часто становилась среди них главной зачинщицей шалостей.
После переезда в Москву Тугушева поступила на заочное отделение Московского государственного института культуры.
«Все решено»: песня, которая открыла дорогу в шоу-бизнес
В 15 лет Эльвира начала профессиональнее заниматься вокалом. Летом 2010 года она выпустила дебютную композицию «Все решено», которая впоследствии получила большое количество положительных отзывов.
Вскоре юная певица стала публиковать свои работы на персональном YouTube-канале. Благодаря этому она за короткое время приобрела статус интернет-знаменитости.
Успех заметили продюсеры московского лейбла Zion. Они пригласили несовершеннолетнюю жительницу Саратова в столицу. Эльвира подписала контракт, после чего ее песни начали звучать на радио и телевидении.
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Следующим важным этапом стал официальный клип на «Все решено». В съемках видео принял участие актер Павел Прилучный, известный российскому зрителю по мистическому сериалу «Закрытая школа».
В 2013 году Elvira T выпустила дебютный сольный альбом «Одержима».
Осенью 2017 года откровенные фотографии артистки появились на страницах мужского журнала Maxim. На снимках певица предстала в сетчатых чулках с ненавязчиво прикрытой грудью.
14 сентября 2018 года дискография Elvira T пополнилась вторым альбомом — «Зараза». В этот же период вышли песни «Я полюбила бандита» и Zero, записанный вместе с Johnyboy. Ранее с этим артистом Эльвира работала над композицией «Ненавижу, но люблю».
В первой половине 2019 года певица выпустила хит «Девочка на рейве». Главным событием следующего года стал третий альбом «На кухне». Как и в предыдущих пластинках, в нем девять песен. По словам Эльвиры, девятка является ее счастливым числом.
Личная жизнь Elvira T
Творчество Elvira T во многом строилось вокруг темы разрыва отношений. В конце 2016 года певица дала интервью, в котором рассказала, что действительно рассталась с молодым человеком.
Позже в разговорах с журналистами артистка лишь вскользь затрагивала личную жизнь и поясняла, что ее песни больше не имеют параллелей с реальными романами.
История отношений с Александром Гречаником, известным как Grechanik, началась с творческого взаимопонимания. Артисты сначала вместе создавали музыку, а уже после этого начали встречаться.
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В 2022 году избранник сделал Эльвире предложение. Летом 2023-го состоялась свадьба, для которой пара выбрала Куршскую косу в Калининградской области — на родине Александра.
Супруги вместе снимали забавные видео для социальных сетей и публиковали совместные фотографии. Однако брак оказался недолгим.
В январе 2025 года певица призналась, что когда-то вышла замуж за «инфантильного мальчика-подростка», назвав это большой ошибкой. Свидетельство о разводе знаменитость получила 3 сентября.
Почему поклонники сравнивают Elvira T с Любовью Аксеновой
Артистка избегает появления на публике без макияжа, хотя нередко он выглядит практически незаметным.
При этом некоторые пользователи Сети считают, что певица похожа на актрису Любовь Аксенову.
Elvira T сейчас
Сейчас Эльвира Тугушева продолжает гастролировать, выступать с концертами и выпускать новые песни.
13 февраля 2026 года состоялась премьера альбома «Ядовитая. Неразбитая» — первой полноформатной пластинки артистки за четыре года. Сама Эльвира назвала этот релиз открытием новой главы после важных перемен в жизни, в том числе после развода:
«Он (альбом — прим. ред.) не про боль и не про страдания. Он про трансформацию. И про женскую силу».
Весной артистка сообщила об отмене сразу шести концертов из-за болезни. Эльвира уточнила, что у нее диагностировали ринофаринголарингит, поэтому ей пришлось сосредоточиться на лечении.