13 августа 2026, 11:30

Elvira T / Эльвира Тугушева (фото: Instagram* @elvira_t_music)

Эльвира Тугушева с подросткового возраста мечтала о сцене, а ее первый трек «Все решено» сделал начинающую певицу интернет-знаменитостью и в итоге привел в московский шоу-бизнес. За годы карьеры в ее жизни успели смениться лейбл, независимая работа, несколько альбомов, громкие песни, любовь, свадьба и стремительный развод. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Эльвиры Тугушевой: детство и любовь к музыке «Все решено»: песня, которая открыла дорогу в шоу-бизнес Личная жизнь Elvira T Почему поклонники сравнивают Elvira T с Любовью Аксеновой Elvira T сейчас

Биография Эльвиры Тугушевой: детство и любовь к музыке

Elvira T / Эльвира Тугушева (фото: Instagram* @elvira_t_music)

«Все решено»: песня, которая открыла дорогу в шоу-бизнес

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Elvira T / Эльвира Тугушева (фото: Instagram* @elvira_t_music)

Личная жизнь Elvira T

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Почему поклонники сравнивают Elvira T с Любовью Аксеновой

Любовь Аксенова (фото: Instagram* @im_lyubovaksenova)

Elvira T сейчас

«Он (альбом — прим. ред.) не про боль и не про страдания. Он про трансформацию. И про женскую силу».