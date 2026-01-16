Осуждение женского стендапа и неожиданные откровения о личной жизни: что скрывает знаменитый комик Семен Альтов и где он сейчас?
Многие знают низкий, немного глуховатый голос Семена Альтова. Его стиль чтения смешных монологов без лишних эмоций всегда вызывает улыбку. 17 января он отмечает свой 81-й день рождения. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьСемен Альтов появился на свет 17 января 1945 года в Свердловске, сегодня известном как Екатеринбург. Его семья эвакуировалась туда во время войны. По рассказам родственников, в качестве кроватки для новорожденного использовали эмалированный таз, а вместо соски малыш с удовольствием грыз селедочный хвостик. Когда мальчику исполнилось полгода, семья вернулась в Ленинград.
Жили они в коммунальной квартире, где находились целых 29 человек. Ребенку было странно, что кто-то может жить по-другому. В интервью он часто вспоминает, как однажды пришел к другу и был поражен тем, что в квартире только одна семья. В юности Семен увлекался боксом, но это быстро прошло. А вот одно событие во 2-м классе сильно повлияло на его жизнь. На восьмой день рождения родители подарили ему набор для опытов «Юный химик». Эта игра захватила его надолго и стала отправной точкой для будущего. После школы парень поступил в Ленинградский технологический институт имени Ленсовета на факультет химических технологий. Он получил диплом и проработал химиком около трех лет. Но наука не привлекала его так, как новое увлечение, которое вскоре стало делом всей его жизни.
Творческий путь Семена АльтоваТворческий путь знаменитости начался в 1971 году. Он увлекся написанием коротких сатирических рассказов и афоризмов. В том же году в «Литературной газете» в рубрике «12 стульев» опубликовали девять его фраз. За это он получил свой первый гонорар — 36 рублей.
Два года спустя Семен впервые вышел на сцену «Ленконцерта». Его дебют оказался совершенно случайным. Молодые писатели пришли посмотреть на выступления других, но один артист не пришел, и нужно было срочно искать замену. Альтов был в старых джинсах, но знакомый одолжил ему брюки большего размера. Он читал свои рассказы, а штаны все время норовили упасть, так что он постоянно их подтягивал. Эта случайная ситуация понравилась комиссии, и молодого автора приняли на работу. С тех пор его карьера сатирика продолжается уже почти 50 лет. В 80-е годы Семен Альтов вместе с другими юмористами создал программу «Шоу 01» и отправился с ней в гастрольное турне по стране. В 1996 году он стал автором сценария для сериала «Недотепы», который вышел на НТВ. Мужчина писал не только для себя, но и для других комиков. Он активно участвовал в юмористических шоу и проводил собственные концерты. Его программа «100 причин для смеха» собрала полные залы и завоевала популярность на YouTube.
Семен избегает политических шуток и предпочитает говорить о человеческих отношениях, любви и дружбе, а также о наших меньших братьях. Он уверен, что смех помогает людям справляться с трудностями. Альтов остается одной из самых ярких фигур в мире сатиры, и в марте 2022 года Аркадий Инин посвятил ему целый выпуск программы «Юмор на все времена». В 2023 году комик побывал в программе «Открытая студия».
Что касается женского стендапа, Семен относится к нему с осторожностью. Его смущают грубые шутки и чрезмерная мужественность, которые встречаются у некоторых исполнительниц.
Книги и фильмыАльтов не только мастер юмора, но и автор нескольких популярных книг. Его произведения, как «Набрать высоту», «Собачьи радости», «Как нам разорить Америку», «Шанс» и «224 избранные страницы», стали настоящими хитами и разошлись на цитаты среди читателей. Кроме того, мужчина активно работал в кино. Хотя он не всегда выступал в роли актера, его талант как сценариста и автора диалогов заметен во многих фильмах. Звезда умеет создавать запоминающиеся реплики и шутки, которые добавляют особый шарм любому проекту.
Личная жизньСчастье в личной жизни к нему пришло с женой Ларисой. По его словам, они знакомились трижды, и каждый раз он забывал о ней. Первый произошел в ДК имени Ленсовета. Альтов увидел девушку с невероятной красотой и пригласил её на «Устный журнал», но она просто ушла. Через год судьба снова свела их. Семен зашел в комсомол технологического института и вновь увидел ту же красавицу, которая играла на пианино произведения Эдварда Грига. Он снова пригласил её на концерт, но она опять исчезла.
На третий раз, спустя еще год, они встретились в новой компании. Когда комик задумался, куда бы её пригласить, чтобы познакомиться, девушка напомнила ему, что они уже общаются в третий раз. После этого они решили пожениться. Лариса стала его надежной спутницей на долгие годы. Артист до сих пор восхищается её красотой. После свадьбы у них родился сын Павел. Он стал продюсером отца и режиссером сериала «Недотепы». Вместе с женой Анной подарил родителям троих внуков: Варвару, Екатерину и Василия.
Альтов сейчасСемен Альтов продолжает радовать зрителей новыми шутками и выступлениями. В его концертных программах можно найти как свежие юмористические номера, так и старые, которые все еще актуальны. Несмотря на солидный возраст, он каждый день занимается гимнастикой и плавает, когда есть возможность. Сейчас старается проводить больше времени с семьей. Он прививает внукам любовь к спорту и уверен, что они унаследовали его чувство юмора.
В январе 2025 года отпраздновал свое 80-летие. В Театре Эстрады прошел юбилейный концерт под названием «По Сеньке Шапка», который стал отличным поводом для встречи с поклонниками.