Филипп Киркоров может остаться с долгами и без компенсации после сноса пирса

16 января 2026, 13:27

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Филипп Киркоров может лишиться собственного пирса на прибрежной территории особняка в Красногорске. Проверка показала, что земля была приобретена с нарушениями, а причал ограждён незаконно, что может привести к признанию его общественным и требованию убрать забор.