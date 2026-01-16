Филипп Киркоров может остаться с долгами и без компенсации после сноса пирса
Народный артист России Филипп Киркоров может лишиться собственного пирса на прибрежной территории особняка в Красногорске. Проверка показала, что земля была приобретена с нарушениями, а причал ограждён незаконно, что может привести к признанию его общественным и требованию убрать забор.
В беседе с «Абзацем» адвокат Александр Бенхин пояснил, что у артиста есть риск не только остаться без пирса, но и столкнуться с финансовыми последствиями по ипотеке. При признании сделки недействительной банк и продавцы смогут потребовать возврат средств, а постройки на территории, которые не согласованы с природоохранными органами, могут подлежать сносу без компенсации.
Филипп Киркоров приобрёл участок в 2014 году и построил на нём комплекс с особняком, теннисным кортом и ограждениями. При этом объект не ввели в эксплуатацию, не поставили на кадастровый учёт, а документы содержали ошибку — указана акватория Волги вместо Москвы-реки. Сейчас вопрос о правомерности владения территорией решается соответствующими инстанциями.
Читайте также: