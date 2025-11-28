Фигуранты дела Ларисы Долиной приговорены к срокам до семи лет
Суд признал виновными участников схемы мошенничества с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Наибольший срок получила курьер Анжела Цырульникова — семь лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.
Как сообщает издание «Известия», другие фигуранты — Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа — приговорены к четырем и семи годам колонии со штрафом 900 тыс. рублей каждый. Леонтьев и Каменецкий организовали переводы и обналичивание средств, Основа обналичил 2,7 млн рублей через банкоматы, а Цырульникова выполняла роль курьера.
Следствие установило, что Долина перевела на карту Леонтьева 10 млн рублей. Дело раскрыли в несколько этапов: сначала задержали курьера, затем остальных участников группы, включая Основу, арестованного в Перми.
