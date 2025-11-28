Кейт Миддлтон поразила фанатов своим приездом в Лондон в элегантном наряде
Поклонники королевской семьи восхитились образом Кейт Миддлтон во время её недавнего визита в Лондон.
Как пишет Mirror, для встречи в штаб-квартире благотворительной организации Anna Freud герцогиня выбрала элегантное платье от дизайнера Emilia Wickstead. Эксперты-модельеры описали этот наряд как «утончённо-элегантный».
Его выполнили из креп-жоржета и украсили классическим принтом «гусиная лапка» в черно-белых тонах. Облегающий крой прекрасно подчеркивал фигуру Кейт. Образ дополняли стильные серебристо-серые туфли на каблуке от Boss и изысканная коричневая замшевая сумочка от DeMellier.
Основной целью визита стало обсуждение проекта, который Миддлтон считает «делом всей своей жизни». Речь идет о программе по эмоциональному и психологическому развитию детей младшего возраста. Как мать троих детей, Кейт уверена, что первые пять лет жизни ребёнка имеют решающее значение для формирования его личности и будущего.
