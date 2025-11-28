Охранник Киркорова требует 2,3 млн рублей за травму со сцены

28 ноября 2025, 13:40

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Охранник Александр Короткий, которого Филипп Киркоров скинул со сцены во время концерта Ани Лорак в 2023 году, потребовал увеличить компенсацию за травму голеностопа до 2,3 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.