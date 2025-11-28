Охранник Киркорова требует 2,3 млн рублей за травму со сцены
Охранник Александр Короткий, которого Филипп Киркоров скинул со сцены во время концерта Ани Лорак в 2023 году, потребовал увеличить компенсацию за травму голеностопа до 2,3 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам Короткого, он недополучил около 77 тысяч рублей из-за простоя и требует выплаты за моральный ущерб. В октябре он подал иск на два миллиона и публичные извинения, отказавшись от предложенной Киркоровым компенсации в один миллион. Поп-король вину не признаёт и от иска отказывается.
Инцидент произошёл, когда секьюрити попросили певца подождать, пока они завершат работу на сцене. По словам Короткого, Киркоров толкнул его и прошёл дальше. После растяжения связок голеностопа охранник обращался в полицию, но дело не возбудили, что и подтолкнуло его к судебным разбирательствам.
