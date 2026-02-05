От армии до «Короля и Шута»: как живет экс-участник легендарной рок-группы Андрей Князев, почему он развелся и какие мультфильмы создает?
Андрей Князев ушел из группы «Король и Шут» в 2011 году, но его имя по-прежнему связано с этим коллективом. Мужчина с удовольствием вспоминает о временах, проведенных в «КиШ». Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Андрея КнязеваАндрей Князев появился на свет 6 февраля 1973 года в Санкт-Петербурге. Его семья жила в Купчине. В детстве парень увлекался футболом и волейболом, а также занимался рисованием. В доме всегда царила уютная атмосфера: родители поддерживали его хобби, особенно когда он познакомился с Михаилом Горшенёвым (Горшком) и начал петь в группе. Артист говорил, что окончательно съехал от родителей лишь в 32 года. У него была своя «творческая комната», и ему не хотелось ее покидать.
«Король и Шут»Князев начал свой музыкальный путь довольно рано. После 8 классов, увлеченный рисованием, он решил стать художником-реставратором. Именно в училище юноша встретил Михаила Горшенёва, который пригласил его в свою группу «Контора», собранную из школьных друзей. Андрей не только пел, но и писал тексты для новых песен. В их творчестве появилась сказочная тематика, что привело к смене названия группы на «Король и Шут». Первый концерт под этим именем состоялся в 1992 году в Ленинградском рок-клубе и сразу привлек внимание местных поклонников.
В 1993 году Андрея призвали в армию на два года. Он служил в Вологодской области в железнодорожных войсках. К счастью, командование не мешало его увлечению музыкой — он часто устраивал концерты с гитарой. Некоторые тексты для «КиШ» юноша написал именно во время службы. Когда россиянин вернулся, группа начала активно развиваться. В 1996 году вышел их дебютный альбом «Камнем по голове», который получил положительные отзывы как от слушателей, так и от коллег по цеху. Ребят начали приглашать на фестивали. В 1998 году песня «Прыгну со скалы» сразу заняла первое место в чарте «Нашего радио».
В начале 2000-х группа обрела всероссийскую популярность. На пике славы «Король и Шут» гастролировал по стране, проводя концерты чуть ли не каждый день. В составе коллектива Князев получил множество наград. В 2005 году он выпустил сольный альбом «Любовь негодяя».
Группа «КняZz»«КняZz» начинался как побочный проект, но после ухода Андрея из «Короля и Шута» стал полноценной частью его музыкальной карьеры. Дебютный сингл «Человек-загадка» долго держался в «Чартовой дюжине» на «Нашем радио». Летом того же года коллектив впервые выступил на фестивале «НАШЕствие», а осенью отправился в тур в поддержку своего первого альбома «Письмо из Трансильвании». На концертах Князев не только исполнял новые композиции, но и пел хиты своей первой группы, тексты которых написал сам. Состав регулярно радовал слушателей новыми альбомами. Одним из самых ярких стал диск «Магия Калиостро», в который вошел трек «Русский дух», необычный для коллектива своей патриотичной тематикой. В интервью Андрей объяснил, что хотел почтить память предков. Также выделялась песня «Боль», написанная на музыку покойного Горшка.
В 2017 году группа выпустила альбом «Узники долины снов». Перед презентацией музыканты показали две новые композиции — «Банник» и «Брат». Последняя быстро завоевала популярность и поднялась на вершину «Чартовой дюжины». 2020 год стал знаковым для Князева и его коллектива с выходом «Домашнего альбома». В это время появился и сингл «Руки к небу». Текст этой песни известен поклонникам, так как он появился еще в 1992 году, а в интернете можно найти видео, где Андрей исполняет ее под акустическую гитару. Обновленная версия стала саундтреком к фильму «Вместо пустоты».
В октябре 2021 года «КняZz» выступил в Санкт-Петербурге, а в ноябре запланировал концерт в Москве. Группа также активно радует фанатов новыми клипами. Летом вышел анимационный ролик на песню «Пассажир», созданный самим Князевым. Андрей, похоже, увлекся анимацией, ведь он представил свой первый 3D-мультфильм «Сыны канализации». В нем он отразил страх, мучивший его в детстве: боялся, что во время похода в туалет его схватит монстр из унитаза. Затем вышел еще один 3D-мультфильм — «Ужасы заброшенного дома», где главного героя затягивает в неприятности незадачливый стример.