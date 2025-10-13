От бурных романов и светских скандалов до счастья на показ: 5 олигархов, влюблённых в ровесниц своих совершеннолетних дочерей
Любви все возрасты покорны — это утверждение на собственном примере доказывают пять олигархов и их избранницы, которые значительно моложе. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Дмитрий Рыболовлев и Дарья СтрокоусОлигарх: Дмитрий Рыболовлев, бизнесмен, глава футбольного клуба «Монако».
Состояние: миллиарды долларов.
В 2017 году в СМИ появились слухи о романе Дмитрия Рыболовлева с моделью Дарьей Строкоус. На момент их знакомства Дарья уже была успешной манекенщицей, что ставит под сомнение стереотип, что олигархи выбирают только «простых» девушек. Их отношения стали публичными, когда они начали появляться вместе на спортивных мероприятиях. Официально подтвердили свои чувства они лишь в 2020 году.
Берни Экклстоун и Фабиана ФлозиОлигарх: Берни Экклстоун, почетный президент FOM и FOA.
Состояние: 3,4 миллиарда долларов.
В 2012 году Берни Экклстоун женился на бразильянке Фабиане Флози. Тайная церемония в Швейцарии породила множество слухов, что Фабиана вышла замуж по расчету. Однако, несмотря на спекуляции, их брак продолжает вызывать интерес и обсуждения в обществе.
Джордж Сорос и Тамика БолтонОлигарх: Джордж Сорос, американский финансист и филантроп.
Состояние: 8,6 миллиарда долларов.
В 2013 году 83-летний Джордж Сорос удивил всех своим третьим браком с Тамикой Болтон, обычной продавщицей БАДов. Их пышная свадьба на 500 человек стала настоящим событием, доказав, что любовь может возникнуть в самых неожиданных местах.
Игорь Кесаев и Ольга КлименкоОлигарх: Игорь Кесаев, владелец Группы компаний «Меркурий».
Состояние: 4,1 миллиарда долларов.
Игорь Кесаев женился на 28-летней Ольге Клименко в 2019 году. Ольга была «Мисс Блонд Украина — 2013», и их отношения начались еще до развода Кесаева с предыдущей супругой. Эта пара привлекает внимание своей разницей в возрасте и яркими публичными заявлениями.
Ксения Дели и Оссама Фати Раба Аль-ШарифОлигарх: Оссама Фати Раба Аль-Шариф, египетский судостроитель и инвестор.
Состояние: 25 миллиардов евро.
Модель Ксения Дели, известная своими романами с другими знаменитостями, вышла замуж за миллиардера Оссаму Фати Раба Аль-Шарифа. Их свадьба в 2016 году на Санторини обошлась в миллион евро и стала одним из самых ярких событий в мире светской хроники.