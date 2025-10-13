От бурных романов и светских скандалов до счастья на показ: 5 олигархов, влюблённых в ровесниц своих совершеннолетних дочерей

13 октября 2025, 14:31

Дмитрий Рыболовлев (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Любви все возрасты покорны — это утверждение на собственном примере доказывают пять олигархов и их избранницы, которые значительно моложе. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дмитрий Рыболовлев и Дарья Строкоус Берни Экклстоун и Фабиана Флози Джордж Сорос и Тамика Болтон Игорь Кесаев и Ольга Клименко Ксения Дели и Оссама Фати Раба Аль-Шариф

Дмитрий Рыболовлев и Дарья Строкоус

Дмитрий Рыболовлев (Фото: РИА Новости/РИА Новости)



Берни Экклстоун и Фабиана Флози

Фото: iStock/Matthew Phillips



Джордж Сорос и Тамика Болтон

Джордж Сорос (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)



Игорь Кесаев и Ольга Клименко

Игорь Кесаев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)



Ксения Дели и Оссама Фати Раба Аль-Шариф