Обвинение запросило для Портнягина 5 лет общего режима за отмывание денег

13 октября 2025, 13:48

Дмитрий Портнягин с супругой Екатериной (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В суде рассматривается дело предпринимателя Дмитрия Портнягина и его супруги Екатерины, которых обвиняют в отмывании денег. Прокуроры запросили для мужчины 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а для жены — 5,5 лет.





По версии следствия, супруги переводили средства со счёта ИП на личные счета и тратили их на собственные нужды. В то же время адвокаты защиты подчеркивают, что расходы на личное потребление не могут считаться легализацией денег. Защита утверждает, что средства шли исключительно на повседневные нужды: покупки в магазинах, оплату такси, авиабилетов и даже роды в московском роддоме.





«Если суд согласится с такой квалификацией, это первое в России дело, где предприниматель, полностью возместивший налоговый ущерб, в отношении которого дело по налогам прекращено, предстал перед судом за легализацию», — передает слова адвоката Telegram-канал Baza.