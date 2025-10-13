«Их просто уничтожают»: Мать Блиновской сделала неожиданное заявление о внучке
13 октября Московский городской суд начал рассматривать апелляцию Елены Блиновской. Мать Елены, которая прибыла на заседание, сделала неожиданное признание о ребёнке королевы марафонов. Её слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».
Суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и назначил пять лет лишения свободы. Елена попросила суд отсрочить наказание до 2034 года, когда её младший ребёнок достигнет 14 лет. В заседании участвовали родители осуждённой.
Прокурор выступила против отсрочки. Она указала, что дети Блиновской постоянно проживают с бабушкой и дедушкой, поэтому оснований для отсрочки наказания нет. Однако мать Елены Блиновской Нина Останина сообщила, что младшая внучка имеет порок сердца.
«Она очень страдает по маме. Их просто уничтожают», — заявила Нина в беседе с журналистами.По её словам, из-за длительной разлуки с матерью состояние здоровья девочки ухудшилось.