Жена Владимира Селиванова раскрыла причину развода Оксаны Самойловой и Джигана
Жена артиста Владимира Селиванова Александра поделилась своим мнением о причинах развода Оксаны Самойловой и Джигана, участников популярного реалити-шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщает The Voicemag.
По словам многодетной матери, которая сама воспитывает четверых детей, главный фактор краха брака Самойловой и Джигана — отсутствие страсти и единства в быту. Александра считает, что если в отношениях нет настоящего партнерства, а лишь совместное проживание, это уже не полноценный брак.
«Мне прекрасно спать с мужем в обнимку. Просить психолога развести нас по спальням желания нет», — подчеркнула она, намекая на важность близости и взаимопонимания в семье.