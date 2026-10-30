30 октября 2026, 14:12

Александр Арсентьев (Фото: Instagram* @alexarsentiev_)

Александр Арсентьев не сразу выбрал актерскую профессию. В юности он получил специальность электромеханика и думал о карьере юриста, но случайная встреча с театром изменила его планы. Свою будущую жену Анну артист встретил на новогоднем празднике. Позже супруги приняли в семью пятерых детей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и выбор профессии Александра Арсентьева Как Александр Арсентьев стал актером Как Александр Арсентьев познакомился с женой Анной Почему супруги решили принять в семью детей Как в семье Арсентьевых появились Надя и Семен Милана и Тимофей: семья с пятью детьми

Детство и выбор профессии Александра Арсентьева

Как Александр Арсентьев стал актером

Александр Арсентьев (Фото: Instagram* @alexarsentiev_)

Как Александр Арсентьев познакомился с женой Анной

Александр Арсентьев (Фото: Instagram* @alexarsentiev_)

Почему супруги решили принять в семью детей

Как в семье Арсентьевых появились Надя и Семен

Александр Арсентьев (Фото: Instagram* @alexarsentiev_)

Милана и Тимофей: семья с пятью детьми