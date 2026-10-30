От работы электромехаником до успеха на сцене: как Александр Арсентьев нашел свое призвание и стал отцом пятерых детей?
Александр Арсентьев не сразу выбрал актерскую профессию. В юности он получил специальность электромеханика и думал о карьере юриста, но случайная встреча с театром изменила его планы. Свою будущую жену Анну артист встретил на новогоднем празднике. Позже супруги приняли в семью пятерых детей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и выбор профессии Александра АрсентьеваАлександр Арсентьев родился 31 октября 1973 года в Тольятти. Его родители всю жизнь собирали автомобили, и сын мог продолжить семейную традицию и стать механиком. В детстве мальчик не думал о карьере в театре или кино. Правда, в школе он записался в театральный кружок и с удовольствием пробовал разные роли. Тогда это занятие оставалось для него увлечением, а не планом на будущее.
После школы Александр решил поступить на филологический факультет в Самаре, но не прошел по конкурсу. Экзамены в другие вузы к тому моменту уже закончились. Чтобы не терять год, молодой человек выбрал ПТУ и начал учиться на электромеханика. Училище Арсентьев окончил с отличием, а затем отправился служить в армию. После возвращения он встретился с одноклассниками. Некоторые из них добились успеха без высшего образования. Их пример заставил Александра задуматься о собственном пути, однако он по-прежнему считал учебу важной. Сначала будущий артист решил попробовать себя в юриспруденции и стать адвокатом. Но вскоре его планы изменились.
Как Александр Арсентьев стал актеромПоворотным моментом для Арсентьева стали пробы в местном театре «Колесо». На них он попал случайно. После этого Александр выбрал актерскую профессию и поступил в Школу-студию МХАТ. Окончив учебу, молодой артист получил приглашение в МХТ имени Чехова. С 2001 года он работает в театре имени А. С. Пушкина.
Сниматься в кино Александр начал еще в конце 1990-х. Первые роли оказались небольшими. Позже зрители увидели его в популярных сериалах «Каменская-2» и «Марш Турецкого». Среди заметных работ Арсентьева — роль маркиза Д’Арни в проекте «Адъютанты любви». В 2010 году актер появился в исторической саге «Институт благородных девиц», где сыграл графа Воронцова. В числе других проектов с его участием — «Контракт на счастье», «Почти семейный детектив» и «Любовь по расписанию». За годы карьеры артист сыграл около 90 разнообразных ролей.
Как Александр Арсентьев познакомился с женой АннойС будущей женой Анной Александр встретился на новогодних праздниках в Пушкинском музее. Тогда девушка училась на четвертом курсе Щепкинского училища, а актер уже работал в МХТ имени Чехова. Оба подрабатывали на детских елках: Анна играла злую колдунью, а Арсентьеву досталась роль доброго волшебника. После завершения новогодних мероприятий участники устроили общий праздник. Каждый принес что-нибудь к столу. Анна испекла пирог, а Александр попробовал угощение и похвалил ее кулинарные способности.
На вечеринке гости играли в фанты. Когда настала очередь Арсентьева выполнять задание, он прочитал стихотворение Пушкина «Зима». Сначала Анна подумала, что слушать стихи будет скучно. Но выступление коллеги произвело на нее сильное впечатление. Анна влюбилась в Александра, а он заметил ее восхищенный взгляд. Позже они создали семью.
Почему супруги решили принять в семью детейАлександр и Анна много работали, заботились друг о друге и, по рассказу о семье, жили без ссор и финансовых проблем. Однако детей у них не было. Однажды супруги решили принять в семью ребенка. Первой появилась Лена. На тот момент девочке исполнилось четыре месяца. Для Анны и Александра началась новая жизнь: они стали родителями и вскоре задумались о том, чтобы принять еще одного ребенка.
Супруги узнали, что младенцы обычно быстро находят семью, а подростки могут ждать родителей годами. Эта мысль помогла им определиться с дальнейшим решением.
Как в семье Арсентьевых появились Надя и СеменНа мероприятии «День аиста» в интернате «Каховские ромашки» Анна и Александр обратили внимание на Надю. Девочка запомнилась обоим, хотя каждый увидел в ней что-то свое.
Анна позже рассказывала, что заметила нахмуренное лицо подростка. Девочка напомнила ей себя в молодости. Александр же увидел, как Надя смеется, и нашел сходство между ее энергией и характером жены. Сначала супруги сомневались, смогут ли воспитать подростка. Они смотрели и на других детей в интернатах, но забыть Надю не смогли. В итоге 15-летняя девочка стала частью семьи и старшей сестрой Лены. Позже Анна и Александр решили принять еще одного ребенка. В их доме появился трехлетний Семен. Сначала мальчик держался замкнуто, но со временем раскрылся, стал активным и любознательным.