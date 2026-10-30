«Ей может грозить тюрьма»: Дана Борисова обвинила свою дочь в криминале
Ведущая Борисова обвинила дочь в краже денег
Телеведущая Дана Борисова обвинила свою дочь Полину в криминале. Со слов теледивы, из её тайника пропало не менее 200 тысяч рублей.
Однако дочь, как утверждает звезда, лишь посмеялась над обвинениями, пишет Общественная Служба Новостей. В итоге знаменитость написала заявление в полицию и обвинила наследницу в краже.
«У меня есть укромное место, где я наличными храню деньги. Полина об этом месте знала. Я недавно получила предоплату за одно мероприятие. Когда открыла шкаф, чтобы пересчитать деньги, заметила, что пачка в разы уменьшилась. Я сразу связалась с Полей, чтобы попросить ее вернуть деньги. Посмотрим, что будет дальше. Поля не верит, что ей может грозить тюрьма», — прокомментировала Борисова.Собеседница призналась, что даже отец Полины не смог повлиять на дочь. Девушка избегает общения с родными и бросает трубку, когда с ней пытаются связаться.