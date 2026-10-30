«Ей может грозить тюрьма»: Дана Борисова обвинила свою дочь в криминале

30 октября 2026, 12:53

Ведущая Борисова обвинила дочь в краже денег

Дана Борисова и ее дочь Полина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова обвинила свою дочь Полину в криминале. Со слов теледивы, из её тайника пропало не менее 200 тысяч рублей.





Однако дочь, как утверждает звезда, лишь посмеялась над обвинениями, пишет Общественная Служба Новостей. В итоге знаменитость написала заявление в полицию и обвинила наследницу в краже.





«У меня есть укромное место, где я наличными храню деньги. Полина об этом месте знала. Я недавно получила предоплату за одно мероприятие. Когда открыла шкаф, чтобы пересчитать деньги, заметила, что пачка в разы уменьшилась. Я сразу связалась с Полей, чтобы попросить ее вернуть деньги. Посмотрим, что будет дальше. Поля не верит, что ей может грозить тюрьма», — прокомментировала Борисова.