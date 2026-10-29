«Получила по шее»: Сестра Ефремова раскрыла реакцию актёра на слухи о свадьбе

29 октября 2026, 20:21

Сестра Ефремова заявила, что брат отругал её за слова о его свадьбе с Белоусовой

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Сестра актёра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что брат отругал её за слова в эфире НТВ о его якобы предстоящей свадьбе с актрисой Дарьей Белоусовой.





В беседе с NEWS.ru Ефремова уточнила, что, выступая на телеканале, не имела в виду именно бракосочетание.

«Я от Миши получила за это по шее. Я на самом деле имела в виду, что Даша с ним рядом, она его соратница, спутница, и это давно известно», — сказала родственница актёра.

«Мише сейчас не до матримониальных дел. Но я, например, одиночка, а вот Миша не приспособлен жить один, он не бытовой человек совершенно», — пояснила сестра Михаила Олеговича.