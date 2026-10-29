«Не могла вставать с кровати»: блогер Мадам Кака призналась в сильной зависти

29 октября 2026, 19:47

Блогер Мадам Кака рассказала о депрессии из-за успеха Насти Ивлеевой

Мадам Кака (Фото: Instagram* / @madam_kaka)

Блогер Мадам Кака (настоящее имя — Полина Трубенкова) призналась, что тяжело переживала стремительный рост популярности Насти Ивлеевой.





Полина начала вести блог раньше коллеги, однако со временем аудитория Ивлеевой стала расти гораздо быстрее. Это вызвало у Трубенковой сильную зависть и привело к эмоциональному кризису, о котором она рассказала в интервью Мадонне Мур.





«Я словила дикую, мне кажется, депрессию. Я не диагностировалась у психиатра, но я буквально не могла вставать с кровати», — поделилась Мадам Кака.

«Я вот на это всё смотрела и поняла, что она как будто бы буквально украла мою жизнь», — призналась блогер.

«Чувство зависти, наверное, это как чувство ревности. Ну это же по факту похожее чувство: эмоции, ужасно разъедающее, токсичное, не дающее тебе двинуться», — рассказала Трубенкова.