«Не могла вставать с кровати»: блогер Мадам Кака призналась в сильной зависти
Блогер Мадам Кака рассказала о депрессии из-за успеха Насти Ивлеевой
Блогер Мадам Кака (настоящее имя — Полина Трубенкова) призналась, что тяжело переживала стремительный рост популярности Насти Ивлеевой.
Полина начала вести блог раньше коллеги, однако со временем аудитория Ивлеевой стала расти гораздо быстрее. Это вызвало у Трубенковой сильную зависть и привело к эмоциональному кризису, о котором она рассказала в интервью Мадонне Мур.
«Я словила дикую, мне кажется, депрессию. Я не диагностировалась у психиатра, но я буквально не могла вставать с кровати», — поделилась Мадам Кака.По словам блогера, в начале карьеры она была уверена в собственном успехе: считала свой контент интересным и практически не видела конкурентов. Но затем Настя Ивлеева быстро набрала миллион подписчиков, стала ведущей реалити-шоу, созданного совместно с компанией сотовой связи, а позже присоединилась к проекту «Орёл и решка». Наблюдая за карьерным ростом коллеги, Полина чувствовала, что упускает собственные возможности.
«Я вот на это всё смотрела и поняла, что она как будто бы буквально украла мою жизнь», — призналась блогер.Мадам Кака отметила, что особенно тяжело ей давалось чувство зависти. По её словам, оно мешало двигаться вперёд и вызывало злость на человека, который просто занимался своим делом. Полина объяснила, что сама стремилась к популярности, мечтая о признании и приглашениях в различные проекты.
«Чувство зависти, наверное, это как чувство ревности. Ну это же по факту похожее чувство: эмоции, ужасно разъедающее, токсичное, не дающее тебе двинуться», — рассказала Трубенкова.При этом Полина не считает, что Ивлеева добилась успеха нечестным путём. Однажды блогеры встретились и обсудили работу. Во время разговора Настя объяснила, что создаёт контент для своей аудитории, в том числе для зрителей из регионов.