12 августа 2026, 15:51

Андрей Федорцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Андрей Федорцов — российский актер театра и кино, телеведущий и заслуженный артист России. Широкую популярность ему принесла роль Васи Рогова в сериале «Убойная сила». До актерской профессии артист успел послужить на флоте, пройти армию, освоить сельское хозяйство, поработать в театре машинистом сцены и выпустить поэтический журнал. Сегодня Федорцов продолжает сниматься в кино, играть в антрепризных постановках и уделять время семье. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Андрея Федорцова и служба на флоте От сельского хозяйства до поэтического журнала «Мансарда» «Убойная сила» и роль Васи Рогова Фильмы и сериалы с Андреем Федорцовым Андрей Федорцов на телевидении Личная жизнь Андрея Федорцова: сын Михаил и дочь Варвара Жена Андрея Федорцова Екатерина и четверо детей Чем Андрей Федорцов занимается сейчас

Детство Андрея Федорцова и служба на флоте

Андрей Федорцов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

От сельского хозяйства до поэтического журнала «Мансарда»

«Убойная сила» и роль Васи Рогова

Фильмы и сериалы с Андреем Федорцовым

Среди заметных работ Федорцова:

«Ты у меня одна»;

«Все будет хорошо»;

«Брат»;

«Убойная сила»;

«Мастер и Маргарита»;

«Чаклун и Румба»;

«Литейный, 4»;

«Глухарь. Приходи, Новый год!»;

«Укрощение строптивых»;

«Пять невест»;

«Что творят мужчины!»;

«Елки лохматые»;

«Кризис нежного возраста»;

«СеняФедя»;

«257 причин, чтобы жить»;

«Медиум»;

«Честный развод»;

«Полицейское братство»;

«1703»;

«Актрисы»;

«Ира»;

«Политех»;

«Как друзья Захара женили»;

«Морозко»;

«Ткачевы на связи»;

«Роднина»;

«Баранкины и камни силы».

Андрей Федорцов на телевидении

Личная жизнь Андрея Федорцова: сын Михаил и дочь Варвара

Андрей Федорцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Андрея Федорцова Екатерина и четверо детей

Чем Андрей Федорцов занимается сейчас