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От матроса до звезд «Убойной силы»: как Андрей Федорцов нашел любовь, стал отцом четверых детей и покорил киноэкран?

Андрей Федорцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Андрей Федорцов — российский актер театра и кино, телеведущий и заслуженный артист России. Широкую популярность ему принесла роль Васи Рогова в сериале «Убойная сила». До актерской профессии артист успел послужить на флоте, пройти армию, освоить сельское хозяйство, поработать в театре машинистом сцены и выпустить поэтический журнал. Сегодня Федорцов продолжает сниматься в кино, играть в антрепризных постановках и уделять время семье. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство Андрея Федорцова и служба на флоте

Андрей Федорцов родился 13 августа 1968 года в Ленинграде. В школьные годы будущий артист не мечтал о съемочной площадке и сцене. Учеба не вызывала у него большого интереса, зато Андрей любил придумывать небольшие постановки вместе с сестрой. Дети показывали сценки родственникам и развлекали близких.

После школы Федорцов поступил в Ленинградское мореходное училище. Город на Неве во многом определил этот выбор. Молодой человек получил морскую специальность и отправился на флот.

Он работал матросом-мотористом, а затем рулевым на судах заграничного плавания. Морская служба научила Андрея дисциплине, ответственности и умению быстро находить общий язык с разными людьми. Позже Федорцов служил в железнодорожных войсках. Даже в армии он не отказался от творческих идей. Андрей собрал музыкальный коллектив «Сокровенные мужики», где участники исполняли песни и выступали для сослуживцев.

Андрей Федорцов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

От сельского хозяйства до поэтического журнала «Мансарда»

До прихода в актерскую профессию Андрей Федорцов сменил немало занятий. После моря он получил образование в сфере сельского хозяйства. Артист окончил школу, где изучал передовые итальянские методики работы на фермах. В начале 1990-х Андрей вместе с другом, поэтом Анатолием Комаровым, начал выпускать журнал «Мансарда». В издании печатали стихи читателей, а также произведения самих создателей проекта. Работа над журналом позволила Федорцову погрузиться в творческую среду и познакомиться с литераторами.

В этот же период он сделал первые шаги в театре. Сначала Андрей работал машинистом сцены в студиях «След» и «Перекресток». Постепенно ему стали доверять актерские задачи. Затем Федорцов вошел в труппу Театра комедии имени Николая Акимова. Работа на сцене убедила его в необходимости профессионального образования. Андрей поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства имени Николая Черкасова. Учеба стала важным этапом в его карьере и открыла дорогу к большим ролям.

«Убойная сила» и роль Васи Рогова

Первые роли Андрей Федорцов получил еще в 1990-х. Зрители могли увидеть его в фильмах «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и «Брат». Однако всероссийская известность пришла к артисту после выхода сериала «Убойная сила». В проекте Федорцов сыграл оперативника Василия Рогова. Герой отличался простодушием, добротой, искренностью и своеобразным чувством юмора. Рогов быстро стал одним из любимых персонажей публики.

Сериал выходил с 2000 по 2005 год. Успех «Убойной силы» закрепил за Андреем образ обаятельного и комичного героя. При этом актер не ограничился юмористическими ролями. В его фильмографии есть криминальные драмы, военные истории, мелодрамы и семейные комедии. За вклад в развитие отечественного искусства Андрей Федорцов получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Фильмы и сериалы с Андреем Федорцовым

За годы работы Андрей Федорцов снялся в десятках проектов. Он часто играет сотрудников полиции, военных, отцов семейства, соседей и персонажей с непростым характером. Актер умеет добавлять в роли юмор и живую человеческую интонацию.

Среди заметных работ Федорцова:

  • «Ты у меня одна»;
  • «Все будет хорошо»;
  • «Брат»;
  • «Убойная сила»;
  • «Мастер и Маргарита»;
  • «Чаклун и Румба»;
  • «Литейный, 4»;
  • «Глухарь. Приходи, Новый год!»;
  • «Укрощение строптивых»;
  • «Пять невест»;
  • «Что творят мужчины!»;
  • «Елки лохматые»;
  • «Кризис нежного возраста»;
  • «СеняФедя»;
  • «257 причин, чтобы жить»;
  • «Медиум»;
  • «Честный развод»;
  • «Полицейское братство»;
  • «1703»;
  • «Актрисы»;
  • «Ира»;
  • «Политех»;
  • «Как друзья Захара женили»;
  • «Морозко»;
  • «Ткачевы на связи»;
  • «Роднина»;
  • «Баранкины и камни силы».

В сериале «Литейный, 4» артист вновь обратился к образу человека в погонах. В комедии «Пять невест» он сыграл одну из ярких ролей в актерском ансамбле. В последние годы зрители увидели Федорцова в проектах «1703», «Ира», «Политех» и «Ткачевы на связи».

Андрей Федорцов на телевидении

В 2008 году Андрей Федорцов расширил профессиональные границы и попробовал силы на телевидении. Узнаваемость, открытая манера общения и чувство юмора помогли ему легко работать в кадре. Телевизионные проекты дали артисту возможность чаще общаться со зрителями вне художественных образов. Поклонники увидели его не только как исполнителя ролей, но и как живого, ироничного и энергичного человека. Несмотря на работу ведущим, кино и театр сохранили для Федорцова главное место в профессии. Он продолжает участвовать в съемках и выходит на сцену в антрепризных спектаклях.

Личная жизнь Андрея Федорцова: сын Михаил и дочь Варвара

Андрей Федорцов долго не стремился к официальному браку. В начале 2000-х у него родился сын Михаил. Мать мальчика — сотрудница зоокомпании Мария, с которой у актера был роман. Артист присутствовал при рождении сына. Позже отношения родителей завершились, однако Андрей сохранил связь с Михаилом. Он участвует в жизни сына и старается уделять ему внимание. Следующей важной главой в личной жизни Федорцова стали отношения с Екатериной, студенткой экономического вуза. В 2008 году у пары родилась дочь Варвара. Молодые родители не спешили в загс, но продолжали строить семью.

Андрей Федорцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Андрея Федорцова Екатерина и четверо детей

Позже Андрей Федорцов женился на дизайнере Екатерине, выпускнице Мухинского художественного училища. Официально супруги оформили отношения в 2013 году. В браке у пары родились две дочери — Ксения и Дарья. Всего у актера четверо детей: сын Михаил и дочери Варвара, Ксения и Дарья. Семья живет в Санкт-Петербурге. Федорцов редко раскрывает подробности домашней жизни. В интервью он отмечал, что с теплотой относится к отцовству и не исключает появления пятого ребенка.

Чем Андрей Федорцов занимается сейчас

Андрей Федорцов продолжает активно работать в кино и на телевидении. В 2024 и 2025 годах в его фильмографии появились новые проекты, среди них «Как друзья Захара женили», «Морозко», «Ткачевы на связи», «Роднина» и «Баранкины и камни силы». Актер остается востребованным благодаря яркой внешности, узнаваемой манере игры и редкому умению сочетать комедию с драматическим характером. Его путь доказывает, что успех в профессии приходит не только через ранний старт, но и через упорство, опыт и готовность начать все заново.
Дарья Осипова

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