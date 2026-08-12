От матроса до звезд «Убойной силы»: как Андрей Федорцов нашел любовь, стал отцом четверых детей и покорил киноэкран?
Андрей Федорцов — российский актер театра и кино, телеведущий и заслуженный артист России. Широкую популярность ему принесла роль Васи Рогова в сериале «Убойная сила». До актерской профессии артист успел послужить на флоте, пройти армию, освоить сельское хозяйство, поработать в театре машинистом сцены и выпустить поэтический журнал. Сегодня Федорцов продолжает сниматься в кино, играть в антрепризных постановках и уделять время семье. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Андрея Федорцова и служба на флотеАндрей Федорцов родился 13 августа 1968 года в Ленинграде. В школьные годы будущий артист не мечтал о съемочной площадке и сцене. Учеба не вызывала у него большого интереса, зато Андрей любил придумывать небольшие постановки вместе с сестрой. Дети показывали сценки родственникам и развлекали близких.
После школы Федорцов поступил в Ленинградское мореходное училище. Город на Неве во многом определил этот выбор. Молодой человек получил морскую специальность и отправился на флот.
Он работал матросом-мотористом, а затем рулевым на судах заграничного плавания. Морская служба научила Андрея дисциплине, ответственности и умению быстро находить общий язык с разными людьми. Позже Федорцов служил в железнодорожных войсках. Даже в армии он не отказался от творческих идей. Андрей собрал музыкальный коллектив «Сокровенные мужики», где участники исполняли песни и выступали для сослуживцев.
От сельского хозяйства до поэтического журнала «Мансарда»До прихода в актерскую профессию Андрей Федорцов сменил немало занятий. После моря он получил образование в сфере сельского хозяйства. Артист окончил школу, где изучал передовые итальянские методики работы на фермах. В начале 1990-х Андрей вместе с другом, поэтом Анатолием Комаровым, начал выпускать журнал «Мансарда». В издании печатали стихи читателей, а также произведения самих создателей проекта. Работа над журналом позволила Федорцову погрузиться в творческую среду и познакомиться с литераторами.
В этот же период он сделал первые шаги в театре. Сначала Андрей работал машинистом сцены в студиях «След» и «Перекресток». Постепенно ему стали доверять актерские задачи. Затем Федорцов вошел в труппу Театра комедии имени Николая Акимова. Работа на сцене убедила его в необходимости профессионального образования. Андрей поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства имени Николая Черкасова. Учеба стала важным этапом в его карьере и открыла дорогу к большим ролям.
«Убойная сила» и роль Васи РоговаПервые роли Андрей Федорцов получил еще в 1990-х. Зрители могли увидеть его в фильмах «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и «Брат». Однако всероссийская известность пришла к артисту после выхода сериала «Убойная сила». В проекте Федорцов сыграл оперативника Василия Рогова. Герой отличался простодушием, добротой, искренностью и своеобразным чувством юмора. Рогов быстро стал одним из любимых персонажей публики.
Сериал выходил с 2000 по 2005 год. Успех «Убойной силы» закрепил за Андреем образ обаятельного и комичного героя. При этом актер не ограничился юмористическими ролями. В его фильмографии есть криминальные драмы, военные истории, мелодрамы и семейные комедии. За вклад в развитие отечественного искусства Андрей Федорцов получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Фильмы и сериалы с Андреем ФедорцовымЗа годы работы Андрей Федорцов снялся в десятках проектов. Он часто играет сотрудников полиции, военных, отцов семейства, соседей и персонажей с непростым характером. Актер умеет добавлять в роли юмор и живую человеческую интонацию.
Среди заметных работ Федорцова:
- «Ты у меня одна»;
- «Все будет хорошо»;
- «Брат»;
- «Убойная сила»;
- «Мастер и Маргарита»;
- «Чаклун и Румба»;
- «Литейный, 4»;
- «Глухарь. Приходи, Новый год!»;
- «Укрощение строптивых»;
- «Пять невест»;
- «Что творят мужчины!»;
- «Елки лохматые»;
- «Кризис нежного возраста»;
- «СеняФедя»;
- «257 причин, чтобы жить»;
- «Медиум»;
- «Честный развод»;
- «Полицейское братство»;
- «1703»;
- «Актрисы»;
- «Ира»;
- «Политех»;
- «Как друзья Захара женили»;
- «Морозко»;
- «Ткачевы на связи»;
- «Роднина»;
- «Баранкины и камни силы».
В сериале «Литейный, 4» артист вновь обратился к образу человека в погонах. В комедии «Пять невест» он сыграл одну из ярких ролей в актерском ансамбле. В последние годы зрители увидели Федорцова в проектах «1703», «Ира», «Политех» и «Ткачевы на связи».