Стало известно, что стояло за скандальным заявлением Инстасамки о переезде
Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) в личном блоге прояснила обстоятельства своего недавнего высказывания о переезде.
Артистка опровергла свои же слова об отъезде из России и завершении карьеры в стране. По её словам, таким образом она решила привлечь внимание аудитории перед релизом нового трека «Лишь раз».
«Не думала я, не гадала, что мы с вами так жёстко хайпанём», — заявила Инстасамка.При этом Дарья подчеркнула, что не намерена оставлять музыкальную деятельность.
«Я не то что никуда не уеду — я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда», — заявила звезда.Следует отметить, что продюсер Павел Рудченко ещё до официального комментария певицы расценил скандал вокруг переезда как рекламный приём.