Стало известно, что стояло за скандальным заявлением Инстасамки о переезде

12 августа 2026, 14:20

Дарья Еропкина (Фото: Telegram @instasamkacore)

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) в личном блоге прояснила обстоятельства своего недавнего высказывания о переезде.





Артистка опровергла свои же слова об отъезде из России и завершении карьеры в стране. По её словам, таким образом она решила привлечь внимание аудитории перед релизом нового трека «Лишь раз».

«Не думала я, не гадала, что мы с вами так жёстко хайпанём», — заявила Инстасамка.

«Я не то что никуда не уеду — я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда», — заявила звезда.