Стало известно, при каких условиях Ваня Дмитриенко может пойти в армию

12 августа 2026, 13:17

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Певец Ваня Дмитриенко может пойти на срочную службу после отчисления или окончания режиссёрского факультета Института кино и телевидения в Москве. Об этом заявил председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.





В беседе с «Абзацем» Владимир Геннадьевич уточнил: призыву подлежат мужчины до 30 лет. Если артист завершит учёбу до этого возраста, отсрочка перестанет действовать.

«Второй вариант — это отчисление. Если гражданин по какой-то причине не сможет погасить долги и будет отчислен, это называется отчисление по инициативе образовательной организации, то он утрачивает право на отсрочку. Даже в случае восстановления в учебном учреждении отсрочка будет утрачена. И он опять будет вызван на мероприятия, связанные с призывом», — подчеркнул эксперт.