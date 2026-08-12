Стало известно, при каких условиях Ваня Дмитриенко может пойти в армию
Певец Ваня Дмитриенко может пойти на срочную службу после отчисления или окончания режиссёрского факультета Института кино и телевидения в Москве. Об этом заявил председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.
В беседе с «Абзацем» Владимир Геннадьевич уточнил: призыву подлежат мужчины до 30 лет. Если артист завершит учёбу до этого возраста, отсрочка перестанет действовать.
«Второй вариант — это отчисление. Если гражданин по какой-то причине не сможет погасить долги и будет отчислен, это называется отчисление по инициативе образовательной организации, то он утрачивает право на отсрочку. Даже в случае восстановления в учебном учреждении отсрочка будет утрачена. И он опять будет вызван на мероприятия, связанные с призывом», — подчеркнул эксперт.При этом Тригнин отметил, что если человек успеет восстановиться, место за ним сохранят до возвращения из армии. Председатель пояснил и сроки: призыв идёт круглый год. Отправка — с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля. Специальность Дмитриенко могут учесть при распределении, например, в военные оркестры.