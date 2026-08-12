«Абсолютно моё»: Юлия Савичева завершила цифровой детокс после травли в сети

12 августа 2026, 14:34

Юлия Савичева вернулась в соцсети после десятидневного перерыва

Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Певица Юлия Савичева на десять дней ушла из социальных сетей после волны критики в адрес её нового сценического образа и музыкального стиля. Сейчас артистка вернулась к подписчикам и заявила в своём блоге, что цифровой детокс позволил ей лучше разобраться в себе.





Савичева отметила, что за время отсутствия в интернете она утвердилась в мысли: нынешнее творческое направление органично для неё.

«Я наконец-то обратно пришла к себе. Я точно поняла, что всё, что я делаю сейчас — это абсолютно моё. В очередной раз убедилась в этом. Себе, которую я всегда хотела», — пояснила певица.