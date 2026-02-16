Достижения.рф

От МГИМО до МХАТа: где получают высшее образование дети российских звёзд

Дочь Алены Апиной Ксения (Фото: Instagram* @iksnri)

Дети российских звезд все чаще выбирают профессии, далекие от сцены. Одни готовятся стать врачами, другие поступают в театральные институты, третьи выбирают дипломатию. В материале «Радио 1» собрали информацию о том, где учатся наследники известных фамилий и какие направления они для себя определили.





Дети звезд в медицинских вузах: стоматология, хирургия, военная медицина


Не все наследники артистов идут в шоу-бизнес. Многие выбирают серьезные профессии — и годами готовятся к поступлению.

«На сегодняшний день Эми приняла решение поступать учиться на стоматолога. Думает сейчас, куда поступать — в первый или третий мед», — рассказала о планах дочери певица Катя Лель.
Катя Лель и дочь Эмилия (Фото: Instagram* @katyalelofficial)
16-летняя Эмилия учится в государственном лицее на химико-биологическом направлении и уже несколько лет готовится к поступлению в медицинский институт.

Дочь певицы Алены Апиной Ксения Иратова уже стала врачом. Девушка окончила факультет «Лечебное дело» в Российском университете дружбы народов и сейчас учится в ординатуре.

«Впереди пять лет обучения в ординатуре и только потом могут доверить скальпель. Здоровья родителям и терпения будущему хирургу», — поясняет Апина.
Алена Апина и дочь Ксения (Фото: Instagram* @neapina)
Ксения решила стать врачом еще в восьмом классе и целенаправленно готовилась к поступлению.

Дочь актрисы Елены Воробей София Лебенбаум окончила школу с золотой медалью и поступила в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Сейчас она учится уже на пятом курсе.

Елена Воробей и дочь София (Фото: Instagram* @vorobei_elena)
«Спасибо ей большое, что она не пошла в артистки. Я за то, чтобы каждый человек искал свое место в жизни не по блату, а по призванию. Дочка сама сделала этот выбор и приложила колоссальные усилия, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в институт», — признается актриса.

Театральные вузы и режиссура: куда поступили дети актеров


Часть звездных наследников все же выбирает творческий путь.

Сын художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского — 18-летний Иван — учится на первом курсе продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.

«Он советовался. До этого были еще какие-то направления и размышления. На сегодняшний день я вижу прекрасного неглупого молодого человека, который просто поглощен театром», — делится Хабенский.
На том же факультете, но уже на третьем курсе, учится Таисия Гордина — дочь Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, внучка режиссера Владимира Меньшова. Сначала Таисия поступила в Высшую школу экономики, но поняла, что всё же хочет работать в театре, и перевелась.

Юлия Меньшова и дочь Таисия (Фото: Instagram* @juliavmenshova)
Дочь актера Александра Абдулова Евгения учится во ВГИК на режиссуре. Конкурс был около 10 человек на место. Несмотря на не самые высокие баллы ЕГЭ, она набрала максимум на творческом туре — 100 баллов — и прошла на бюджет.

В Театральной школе Олега Табакова учатся Матвей Петренко — сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко, а также Иван Золотухин — сын Валерия Золотухина.

Екатерина Климова и сын Матвей (Фото: Instagram* @klimova__ekaterina)
Сын Юлии Такшиной и Григория Антипенко Иван поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Он готовился к поступлению пять лет и осознанно выбрал профессию, зная все ее сложности.

Дети звезд в МГИМО: выбор дипломатии и международной политики

Некоторые наследники артистов выбрали дипломатический путь.

Сын актрисы Екатерины Волковой Богдан учится на втором курсе МГИМО на факультете управления и политики. Он поступил на бюджет и серьезно готовился к экзаменам.

Наталья Бочкарева и дочь Мария (Фото: Instagram* @natalia_bochkareva_official)
Дочь актрисы Натальи Бочкаревой Мария тоже учится в МГИМО — на факультете международных отношений.


* — деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0