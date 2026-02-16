От МГИМО до МХАТа: где получают высшее образование дети российских звёзд
Дети российских звезд все чаще выбирают профессии, далекие от сцены. Одни готовятся стать врачами, другие поступают в театральные институты, третьи выбирают дипломатию. В материале «Радио 1» собрали информацию о том, где учатся наследники известных фамилий и какие направления они для себя определили.
Дети звезд в медицинских вузах: стоматология, хирургия, военная медицина
Не все наследники артистов идут в шоу-бизнес. Многие выбирают серьезные профессии — и годами готовятся к поступлению.
«На сегодняшний день Эми приняла решение поступать учиться на стоматолога. Думает сейчас, куда поступать — в первый или третий мед», — рассказала о планах дочери певица Катя Лель.16-летняя Эмилия учится в государственном лицее на химико-биологическом направлении и уже несколько лет готовится к поступлению в медицинский институт.
Дочь певицы Алены Апиной Ксения Иратова уже стала врачом. Девушка окончила факультет «Лечебное дело» в Российском университете дружбы народов и сейчас учится в ординатуре.
«Впереди пять лет обучения в ординатуре и только потом могут доверить скальпель. Здоровья родителям и терпения будущему хирургу», — поясняет Апина.Ксения решила стать врачом еще в восьмом классе и целенаправленно готовилась к поступлению.
Дочь актрисы Елены Воробей София Лебенбаум окончила школу с золотой медалью и поступила в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Сейчас она учится уже на пятом курсе.
«Спасибо ей большое, что она не пошла в артистки. Я за то, чтобы каждый человек искал свое место в жизни не по блату, а по призванию. Дочка сама сделала этот выбор и приложила колоссальные усилия, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в институт», — признается актриса.
Театральные вузы и режиссура: куда поступили дети актеров
Часть звездных наследников все же выбирает творческий путь.
Сын художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского — 18-летний Иван — учится на первом курсе продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.
«Он советовался. До этого были еще какие-то направления и размышления. На сегодняшний день я вижу прекрасного неглупого молодого человека, который просто поглощен театром», — делится Хабенский.На том же факультете, но уже на третьем курсе, учится Таисия Гордина — дочь Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, внучка режиссера Владимира Меньшова. Сначала Таисия поступила в Высшую школу экономики, но поняла, что всё же хочет работать в театре, и перевелась.
Дочь актера Александра Абдулова Евгения учится во ВГИК на режиссуре. Конкурс был около 10 человек на место. Несмотря на не самые высокие баллы ЕГЭ, она набрала максимум на творческом туре — 100 баллов — и прошла на бюджет.
В Театральной школе Олега Табакова учатся Матвей Петренко — сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко, а также Иван Золотухин — сын Валерия Золотухина.
Сын Юлии Такшиной и Григория Антипенко Иван поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Он готовился к поступлению пять лет и осознанно выбрал профессию, зная все ее сложности.
Дети звезд в МГИМО: выбор дипломатии и международной политикиНекоторые наследники артистов выбрали дипломатический путь.
Сын актрисы Екатерины Волковой Богдан учится на втором курсе МГИМО на факультете управления и политики. Он поступил на бюджет и серьезно готовился к экзаменам.
Дочь актрисы Натальи Бочкаревой Мария тоже учится в МГИМО — на факультете международных отношений.