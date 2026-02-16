16 февраля 2026, 11:57

Дочь Алены Апиной Ксения (Фото: Instagram* @iksnri)

Дети российских звезд все чаще выбирают профессии, далекие от сцены. Одни готовятся стать врачами, другие поступают в театральные институты, третьи выбирают дипломатию. В материале «Радио 1» собрали информацию о том, где учатся наследники известных фамилий и какие направления они для себя определили.





Содержание Дети звезд в медицинских вузах: стоматология, хирургия, военная медицина Театральные вузы и режиссура: куда поступили дети актеров Дети звезд в МГИМО: выбор дипломатии и международной политики







Дети звезд в медицинских вузах: стоматология, хирургия, военная медицина

«На сегодняшний день Эми приняла решение поступать учиться на стоматолога. Думает сейчас, куда поступать — в первый или третий мед», — рассказала о планах дочери певица Катя Лель.

Катя Лель и дочь Эмилия (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

«Впереди пять лет обучения в ординатуре и только потом могут доверить скальпель. Здоровья родителям и терпения будущему хирургу», — поясняет Апина.

Алена Апина и дочь Ксения (Фото: Instagram* @neapina)

Елена Воробей и дочь София (Фото: Instagram* @vorobei_elena)

«Спасибо ей большое, что она не пошла в артистки. Я за то, чтобы каждый человек искал свое место в жизни не по блату, а по призванию. Дочка сама сделала этот выбор и приложила колоссальные усилия, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в институт», — признается актриса.

Театральные вузы и режиссура: куда поступили дети актеров

«Он советовался. До этого были еще какие-то направления и размышления. На сегодняшний день я вижу прекрасного неглупого молодого человека, который просто поглощен театром», — делится Хабенский.

Юлия Меньшова и дочь Таисия (Фото: Instagram* @juliavmenshova)

Екатерина Климова и сын Матвей (Фото: Instagram* @klimova__ekaterina)

Дети звезд в МГИМО: выбор дипломатии и международной политики

