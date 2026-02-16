«Отцепиться от маминой юбки»: Светлана Разина жёстко прошлась по сыну Кадышевой
Светлана Разина оценила поведение наследника Надежды Кадышевой
Сын народной артистки России Надежды Кадышевой, Григорий Костюк, ранее уже становился участником громких историй, которые касались как его личной жизни, так и репутации его знаменитой матери. Теперь о Григории высказалась и экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Её слова приводит «Экспресс газета».
Разина обратила внимание на поведение наследника артистки, из-за которого Надежда Никитична часто слышит в свой адрес неприятные отзывы. Певица считает, что публика теряет интерес к ансамблю, и это может быть связано с её сыном.
«Многие дети звёзд зарабатывали большим трудом. Им даже сложнее, чем их родителям. Потому что вот этот шлейф родительской популярности — он обычно мешает. Сложно самому что-то начинать. Но тоже не стоит так приклеиваться, держаться за материну юбку. В таком возрасте это очень гротескно смотрится», — высказалась Светлана Альбертовна.Артистка призвала сына Кадышевой реально оценивать себя и не становиться предметом насмешек.