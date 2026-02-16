«Отцепиться от маминой юбки»: Светлана Разина жёстко прошлась по сыну Кадышевой

16 февраля 2026, 09:29

Светлана Разина оценила поведение наследника Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Сын народной артистки России Надежды Кадышевой, Григорий Костюк, ранее уже становился участником громких историй, которые касались как его личной жизни, так и репутации его знаменитой матери. Теперь о Григории высказалась и экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Её слова приводит «Экспресс газета».





Разина обратила внимание на поведение наследника артистки, из-за которого Надежда Никитична часто слышит в свой адрес неприятные отзывы. Певица считает, что публика теряет интерес к ансамблю, и это может быть связано с её сыном.

«Многие дети звёзд зарабатывали большим трудом. Им даже сложнее, чем их родителям. Потому что вот этот шлейф родительской популярности — он обычно мешает. Сложно самому что-то начинать. Но тоже не стоит так приклеиваться, держаться за материну юбку. В таком возрасте это очень гротескно смотрится», — высказалась Светлана Альбертовна.