Меладзе стал зарабатывать концертами для русских на турецких курортах
Певец Валерий Меладзе выступит десять раз для русскоговорящей аудитории в Турции
Певец Валерий Меладзе выступит как минимум на десяти концертах для русскоязычной публики на турецких курортах в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на афиши отелей и график артиста.
Отмечается, что одно выступление Меладзе даст в Кемере, а другие девять концертов пройдут с апреля по октябрь в пятизвёздочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке. Летний тур для семьи из двоих взрослых и ребёнка в эту гостиницу обойдётся минимум в 310 тысяч рублей.
В Port Nature Luxury Resort Hotel рассказали, что посетить выступления смогут как постояльцы, так и посторонние гости, купившие билеты. Цены объявят позднее. Подборка артистов основана на запросах аудитории, среди которой много русскоговорящих.
Отмечается, что такое повторяется не первый год. Для привлечения туристов из РФ в этом отеле также запланирована серия выступлений Леонида Агутина.
В ноябре 2025 года «Радио 1» рассказывало о том, как Меладзе, не имея возможности дать концерты в России, устроил юбилейный тур в США в честь своего 60-летия. Всего за американские гастроли певец собрал порядка 3 миллионов долларов, или 244 миллиона рублей.