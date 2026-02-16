Меладзе стал зарабатывать концертами для русских на турецких курортах

16 февраля 2026, 06:43

Певец Валерий Меладзе выступит десять раз для русскоговорящей аудитории в Турции

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Певец Валерий Меладзе выступит как минимум на десяти концертах для русскоязычной публики на турецких курортах в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на афиши отелей и график артиста.





Отмечается, что одно выступление Меладзе даст в Кемере, а другие девять концертов пройдут с апреля по октябрь в пятизвёздочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке. Летний тур для семьи из двоих взрослых и ребёнка в эту гостиницу обойдётся минимум в 310 тысяч рублей.



