«Всё совпало»: Кристина Асмус впервые показала лицо своего избранника на Бали

16 февраля 2026, 09:43

Актриса Кристина Асмус впервые показала фото лица своего возлюбленного

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус впервые опубликовала в личном блоге фотографию, на которой хорошо видно лицо её возлюбленного.





Ранее 37-летняя артистка размещала кадры с избранником только со спины или фрагментарно. Поклонники идентифицировали спутника Асмус как 41-летнего оператора Валерия Махмудова, с которым актриса состоит в отношениях с осени прошлого года.



Сейчас пара проводит отпуск на Бали. Недавно они побывали у водопада Банью Вана Амерта. Девушка назвала это место одним из лучших

«Я ничего красивей на острове не видела. Возможно, просто всё совпало и попало в наше состояние, настроение, погоду и отсутствие туристов, но этот день однозначно в чемодан самых ваушных!» — написала Кристина.