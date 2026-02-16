«Всё совпало»: Кристина Асмус впервые показала лицо своего избранника на Бали
Актриса Кристина Асмус впервые показала фото лица своего возлюбленного
Актриса Кристина Асмус впервые опубликовала в личном блоге фотографию, на которой хорошо видно лицо её возлюбленного.
Ранее 37-летняя артистка размещала кадры с избранником только со спины или фрагментарно. Поклонники идентифицировали спутника Асмус как 41-летнего оператора Валерия Махмудова, с которым актриса состоит в отношениях с осени прошлого года.
Сейчас пара проводит отпуск на Бали. Недавно они побывали у водопада Банью Вана Амерта. Девушка назвала это место одним из лучших
«Я ничего красивей на острове не видела. Возможно, просто всё совпало и попало в наше состояние, настроение, погоду и отсутствие туристов, но этот день однозначно в чемодан самых ваушных!» — написала Кристина.Внимание подписчиков привлёк не только рассказ об отдыхе, но и внешность нового спутника Асмус. Комментаторы оставили неоднозначные отзывы о его облике, однако многие порадовались за актрису и пожелали ей счастья.