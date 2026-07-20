20 июля 2026, 16:51

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Когда-то Надежду Сысоеву знала вся страна как нежную блондинку Наденьку из Comedy Woman — героиню, которая казалась наивной, легкой и немного воздушной. Но за экранным образом скрывалась совсем другая история: ранняя потеря отца, борьба за место в шоу-бизнесе, несбывшаяся мечта о Голливуде, болезненное закрытие проекта и громкие обсуждения личной жизни. В последние годы имя актрисы снова оказалось в центре внимания — после участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае», расставания с Сашей Стоуном и нового романа с мужчиной, который младше её на 16 лет. Как Надежда Сысоева прошла путь от звезды ТНТ до одной из самых обсуждаемых участниц светской хроники? Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия в семье: почему детство Надежды Сысоевой нельзя назвать беззаботным КВН стал билетом в Москву: как Сысоева попала в Comedy Woman От Comedy Woman до мечты о Голливуде: почему актриса считала себя недооцененной Закрытие Comedy Woman стало ударом: куда исчезла звезда ТНТ Конфликт с Сариком Андреасяном: почему актриса оказалась в центре спора Роман с молодым избранником: почему поклонники обсуждают нового мужчину Сысоевой От критики к счастью: почему история Надежды Сысоевой до сих пор вызывает интерес

Трагедия в семье: почему детство Надежды Сысоевой нельзя назвать беззаботным

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

КВН стал билетом в Москву: как Сысоева попала в Comedy Woman

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

От Comedy Woman до мечты о Голливуде: почему актриса считала себя недооцененной

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Закрытие Comedy Woman стало ударом: куда исчезла звезда ТНТ

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Конфликт с Сариком Андреасяном: почему актриса оказалась в центре спора

Роман с молодым избранником: почему поклонники обсуждают нового мужчину Сысоевой

Бывший возлюбленный Надежды — Саша Стоун (Фото: Instagram* / @sashka_stone)

Надежда Сысоева и новый возлюбленный Коля Безопасность (Фото: Instagram* / @inadenka)

От критики к счастью: почему история Надежды Сысоевой до сих пор вызывает интерес