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Путин наградил Олега Газманова орденом

Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Олега Газманова орденом. Соответствующий документ доступен на официальном портале правовой информации.



Уточняется, что артист получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. Ранее Газманов был удостоен звания народного артиста, ордена Почёта и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Весной этого года певец сообщил, что пока не планирует завершать карьеру. До этого Олег Михайлович заявил, что собирался уйти на пенсию в 70 лет, однако передумал, поскольку получает удовольствие от творческой деятельности.

Екатерина Коршунова

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