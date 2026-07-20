20 июля 2026, 15:41

Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Олега Газманова орденом. Соответствующий документ доступен на официальном портале правовой информации.