Путин наградил Олега Газманова орденом
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Олега Газманова орденом. Соответствующий документ доступен на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что артист получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. Ранее Газманов был удостоен звания народного артиста, ордена Почёта и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Весной этого года певец сообщил, что пока не планирует завершать карьеру. До этого Олег Михайлович заявил, что собирался уйти на пенсию в 70 лет, однако передумал, поскольку получает удовольствие от творческой деятельности.
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