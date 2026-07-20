Компания мужа Риты Дакоты прекратит существование после решения об исключении из ЕГРЮЛ
Компания супруга певицы Риты Дакоты, Фёдора Белогая, оказалась в процессе ликвидации. Как сообщает «Звездач», налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении ООО «Хайлайтс Медиа» из Единого государственного реестра юридических лиц.
Компания была зарегистрирована в 2020 году и занималась розничной торговлей через интернет. Однако, согласно данным издания, за последние три года фирма не показывала финансовых результатов — у неё не было ни выручки, ни прибыли.
В качестве оснований для процедуры исключения указаны недостоверные сведения о юридическом адресе компании, а также информация о должностном лице.
Окончательное решение о прекращении деятельности организации будет принято после завершения предусмотренной законом процедуры. Представители Риты Дакоты и Фёдора Белогая ситуацию пока не комментировали.
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