Компания мужа Риты Дакоты прекратит существование после решения об исключении из ЕГРЮЛ

20 июля 2026, 16:49

Налоговая начала процедуру закрытия компании мужа Риты Дакоты

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Компания супруга певицы Риты Дакоты, Фёдора Белогая, оказалась в процессе ликвидации. Как сообщает «Звездач», налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении ООО «Хайлайтс Медиа» из Единого государственного реестра юридических лиц.