Певица Катя Лель поделилась взглядом на использование искусственного интеллекта в футболе
Катя Лель заявила, что ИИ не должен принимать решения в футболе
Катя Лель вновь высказалась о своих взглядах на технологии и заявила, что искусственный интеллект может иметь внеземное происхождение. Об этом певица рассказала во время разговора с корреспондентом «Пятого канала» на VK Fest 2026.
По словам артистки, ИИ был создан представителями другой цивилизации, которая якобы влияет на развитие человечества.
«Я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством. Это же наш футбол», — заявила Лель.Певица также отметила, что искусственный интеллект не должен принимать решения в спортивной сфере, в частности в футболе. Её высказывание вызвало активное обсуждение среди пользователей Сети.
Ранее Катя Лель уже делилась необычными теориями о происхождении современных технологий, заявляя, что за некоторыми процессами могут стоять внеземные силы.