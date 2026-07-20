Певица Катя Лель поделилась взглядом на использование искусственного интеллекта в футболе

20 июля 2026, 16:43

Катя Лель заявила, что ИИ не должен принимать решения в футболе

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель вновь высказалась о своих взглядах на технологии и заявила, что искусственный интеллект может иметь внеземное происхождение. Об этом певица рассказала во время разговора с корреспондентом «Пятого канала» на VK Fest 2026.





По словам артистки, ИИ был создан представителями другой цивилизации, которая якобы влияет на развитие человечества.





«Я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством. Это же наш футбол», — заявила Лель.