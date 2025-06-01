От нищеты до многомиллионных гонораров: Трудное детство Надежды Кадышевой, родовое проклятье и сын-потребитель
Сегодня, 1 июня, свой день рождения празднует российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева. Ей исполнилось 66 лет. Уже более 35 лет артистка радует поклонников своим творчеством, и за это время она не только достигла невероятных высот в карьере, но и создала крепкую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Нелёгкое детство певицы
Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Татарской АССР. Вскоре после рождения девочки её семья переехала в село Старый Маклауш, расположенное в Самарской области. Отец Надежды, Никита Кадышев, работал железнодорожным мастером, а мать, Анна, занималась домашним хозяйством. У Надежды было три сестры — Вера, Мария и Любовь.
В 1970 году, когда Надежде было 11 лет, её мама ушла из жизни. Отец снова женился и привёл в семью новую женщину с детьми. Для сестёр это стало серьёзным испытанием, и они были вынуждены покинуть родительский дом. Старшая сестра Вера уехала в Подмосковье, Марию отправили к родственникам на север, а Надежду и Любовь отправили в интернат в Бугульме. Именно там и раскрылись музыкальные способности будущей певицы.
В возрасте 14 лет Надежда перебралась к своей старшей сестре Вере. Будущая звезда сцены после окончания восьми классов школы начала трудовую деятельность на ткацком предприятии «Красная поляна» в городе Лобня. Там она активно участвовала в художественной самодеятельности.
Через год, когда Надежде исполнилось 15 лет, не стало её отца, и юная певица осталась сиротой. От тяжелых мыслей спасала музыка, и Кадышева все больше старалась уделять времени для творчества. В 18 лет певица приняла решение связать свою жизнь со сценой и попробовала поступить в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова.
Стать студенткой училища ей удалось лишь со второй попытки, но это только подтолкнуло ее к более усердной работе. На третьем году обучения Кадышева стала участницей коллектива «Россияночка» при Москонцерте и записала первый альбом, но работа не заладилась. Все изменилось после встречи с будущим супругом артистки Александром Костюком.
Личная жизнь
В период обучения в музыкальном училище Надежда Никитична проживала в общежитии, где также размещались студенты прославленного института имени Гнесиных. Там и произошло знакомство с будущим супругом Александром.
Чтобы быть ближе к возлюбленному, Надежда Кадышева перевелась учиться в Гнесинку. В 1983 году, после получения диплома, пара официально узаконила свои отношения. Стоит отметить, что в тот период жизнь артистов была непростой. Семья ютилась в тесной коммуналке, едва сводя концы с концами. Когда Надежда узнала о беременности, первой мыслью было сделать аборт, но муж выступил категорически против. В 1984 году в семье появился сын Григорий.
Родители Александра много помогали в воспитании внука, а звездные папа и мама целиком посвящали себя работе.
«Золотое кольцо»
В 1988 году Александр Костюк основал ансамбль «Золотое кольцо», в котором Надежда Кадышева стала солисткой. В начале своего творческого пути коллектив гастролировал и пользовался популярностью только за границей: в Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии и особенно в Японии.
Только спустя пять лет «Золотое кольцо» заключило контракт в России, и их песни зазвучали для российской аудитории. В 1993 году вышел альбом «Виновата ли я» и буквально разошелся по стране миллионными тиражами. В альбом вошли песни «Под окном черемуха колышется», «Страдания», «Уральская рябинушка», «Куда бежишь, тропинка милая», и популярность артистов вышла на новый уровень.
За свою профессиональную деятельность Надежда Кадышева выпустила более двух десятков музыкальных альбомов, а в 1999 году ей было присвоено почётное звание народной артистки Российской Федерации.
Родовое проклятие
Впервые о ранней смерти женщин в роду у Кадышевой артистка заговорила, когда у нее заподозрили онкологическое заболевание. Оказалось, что мама, бабушка и сестра артистки доживали лишь до 40 лет.
Когда певице исполнилось 30 лет, врачи сообщили ей печальную новость — у неё обнаружили рак молочной железы. Артистка уже мысленно простилась с карьерой и близкими, готовясь к самому худшему. Однако в день операции выяснилось, что врачи ошиблись. Через два года история повторилась, и результаты обследования снова указывали на болезнь, и вновь ошибочно.
Ближе к сорока годам артистка уже не могла отогнать от себя дурных мыслей о ранней смерти и впала в депрессивное состояние.
«40-летия ждала с ужасом: вдруг и мне не удастся перешагнуть через этот порог? Тревога и страх сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни. Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри всё болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка, ничего, кроме нее, не чувствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил», — цитирует артистку издание starhit.ru.
В сложный период рядом с артисткой находились её супруг и медицинские специалисты, которые оказали ей поддержку и помогли справиться с трудностями.
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Артистка сейчас
Сейчас творчество Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» переживает новую волну популярности. Ее песнями активно интересуется поколение зумеров. В 2024 году, летом, Надежда Кадышева стала настоящей звездой VK Fest. Её выступление мгновенно стало вирусным, и песня «Плывёт веночек» стала хитом в TikTok, под которую молодое поколение начало делать забавные видео.
Во многом благодаря работе Кадышевой в России появился тренд на народность и аутентичность. Ее выступления привлекают внимание фольклорными элементами и яркими, стилизованными костюмами.
По состоянию на 2025 год Надежда Кадышева является самой высокооплачиваемой певицей в России. Гонорар за одно ее выступление варьируется от 15 до 20 млн рублей.
Единственным слабым звеном в жизни артистки оказался сын Григорий. Сейчас Костюк-младший исполняет обязанности концертного директора «Золотого кольца» и весьма активно портит репутацию своим родителям. С ранних лет Григорий Костюк проявлял склонность к потребительскому поведению по отношению ко всему — от родителей до женщин, с которыми завязывал отношения.
«Что мне родители? Вот когда наследство оставят — вот тогда да. Я их как капитал рассматриваю», — цитирует слова Григория бывший концертный директор Борис Горшков в студии шоу «Малахов».