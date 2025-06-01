01 июня 2025, 17:41

Надежда Кадышева ​(Фото: Instagram* @kadyshevanadezda)

Сегодня, 1 июня, свой день рождения празднует российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева. Ей исполнилось 66 лет. Уже более 35 лет артистка радует поклонников своим творчеством, и за это время она не только достигла невероятных высот в карьере, но и создала крепкую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Нелёгкое детство певицы Личная жизнь «Золотое кольцо» Родовое проклятие Артистка сейчас





Нелёгкое детство певицы

Надежда Кадышева (Фото: скриншот д/ф «Родовое проклятье Надежды Кадышевой» Первый канал)



Надежда Кадышева (Фото: скриншот д/ф «Родовое проклятье Надежды Кадышевой» Первый канал)



Личная жизнь

Надежда Кадышева, Александр Костюк с сыном Григорием (Фото: скриншот д/ф «Родовое проклятье Надежды Кадышевой» Первый канал)



«Золотое кольцо»

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadyshevanadezda)



Родовое проклятие

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadyshevanadezda)



«40-летия ждала с ужасом: вдруг и мне не удастся перешагнуть через этот порог? Тревога и страх сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни. Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри всё болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка, ничего, кроме нее, не чувствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил», — цитирует артистку издание starhit.ru.

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Артистка сейчас

Надежда Кадышева, Александр Костюк с сыном Григорием (Фото: Instagram* @kadyshevanadezda)



«Что мне родители? Вот когда наследство оставят — вот тогда да. Я их как капитал рассматриваю», — цитирует слова Григория бывший концертный директор Борис Горшков в студии шоу «Малахов».

