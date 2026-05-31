Певец JONY будет рекламировать клубнику за 150 миллионов рублей
Певец JONY может стать главным героем рекламной кампании точек продажи клубники на фоне популярности вирусных роликов с его песней «Камин». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, артисту предложили трехмесячный контракт, в рамках которого он должен принять участие в фотосессии с ящиком клубники и сняться в коротком рекламном ролике со слоганом «Я — клубника, ты — клубника».
Как утверждает издание, сумма предполагаемого контракта может составить 150 миллионов рублей. При этом окончательное решение о сотрудничестве певец намерен обсудить после завершения гастрольного тура, который продлится до начала июня.
Интерес рекламодателей к исполнителю связывают с неожиданной популярностью его песни «Камин», которая получила вторую волну известности благодаря нейросетевым роликам в социальных сетях. Весной 2026 года пользователи массово публиковали созданные искусственным интеллектом видео с антропоморфными фруктами, разыгрывающими драматические сюжеты об изменах, расставаниях и беременности под композицию JONY.
Сам артист ранее положительно отозвался о новом витке популярности своего трека. По его словам, песня обрела «новое дыхание» спустя шесть лет после релиза. Певец также отмечал, что некоторые вирусные ролики настолько его тронули, что вызвали сильные эмоции.
Официального подтверждения подписания рекламного контракта в настоящий момент не поступало.
