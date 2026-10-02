02 октября 2026, 15:52

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров отечественного кино и театра. Зрители запомнили его по десяткам ярких образов, а режиссеры ценили артиста за талант, харизму и профессионализм. Путь к славе начался не сразу: в молодости ему отказали в поступлении в ГИТИС из-за акцента, однако будущий народный артист СССР не оставил мечту о сцене. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые шаги в профессии Театральная карьера Джигарханяна Первые роли в кино и всесоюзная известность Личная жизнь Армена Джигарханяна Брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской Болезнь и смерть народного артиста СССР

Детство и первые шаги в профессии

Театральная карьера Джигарханяна

Первые роли в кино и всесоюзная известность

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Личная жизнь Армена Джигарханяна

Брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Болезнь и смерть народного артиста СССР