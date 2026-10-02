От отказа в ГИТИСе до всенародной любви: история Армена Джигарханяна, его личная жизнь, громкий развод и обстоятельства смерти
Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров отечественного кино и театра. Зрители запомнили его по десяткам ярких образов, а режиссеры ценили артиста за талант, харизму и профессионализм. Путь к славе начался не сразу: в молодости ему отказали в поступлении в ГИТИС из-за акцента, однако будущий народный артист СССР не оставил мечту о сцене. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и первые шаги в профессииАрмен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Эривани, нынешнем Ереване. Он вырос в тяжелые военные годы, а интерес к искусству стал для него важной частью жизни. После школы молодой человек приехал в Москву и попытался поступить на актерский факультет ГИТИСа. Приемная комиссия отказала ему из-за акцента. Неудача не заставила Джигарханяна отказаться от выбранной профессии. Он вернулся в Армению и в 17 лет устроился помощником оператора в кинокомпанию «Арменфильм». Через два года Армен Борисович стал студентом Ереванского художественно-театрального института.
Театральная карьера ДжигарханянаЕще во время учебы Джигарханян начал играть в Ереванском русском драматическом театре. Его сценический дебют состоялся в постановке «Иван Рыбаков». Вскоре молодого артиста приняли в труппу, где он прослужил больше десяти лет. Перемены в его судьбе произошли после знакомства с актрисой «Ленкома» Ольгой Яковлевой. Она рассказала об армянском актере режиссеру Анатолию Эфросу. Так Джигарханян получил приглашение в московский театр. Первые годы в столице оказались непростыми. Эфрос вскоре покинул «Ленком», а Армену Борисовичу пришлось искать свое место в новой труппе. Жилья театр ему не предоставил, поэтому артист сначала останавливался у родственников и знакомых, а затем получил комнату в общежитии.
Через два года Джигарханян перешел в Театр имени Владимира Маяковского. Там он нашел творческий дом на долгие годы. Руководство помогло актеру с квартирой и активно задействовало его в постановках. Среди заметных спектаклей с его участием — «Кошка на раскаленной крыше» и «Беседы с Сократом». В Театре имени Маяковского Армен Борисович служил до середины 1990-х. Затем он основал собственный Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, известный как «Театр "Д"». После смерти артиста театр получил название «Прогресс Сцена».
Первые роли в кино и всесоюзная известностьКинодебют Джигарханяна состоялся в 1960 году. Он сыграл эпизодическую роль в картине «Обвал», но работа почти не привлекла внимания кинематографистов. Позднее актер появился в фильмах «Перед рассветом» и «Воды поднимаются». Первый серьезный успех пришел к Армену Борисовичу после выхода фильма «Здравствуйте, это я!». Картина помогла артисту заявить о себе широкой аудитории и открыть новую страницу в карьере.
На протяжении десятилетий Джигарханян активно снимался. Его герои часто отличались добротой, душевностью и чувством справедливости. При этом актер убедительно играл отрицательных персонажей. Зрители и критики отмечали его умение создавать живые, запоминающиеся образы. Даже проблемы со здоровьем не заставили Армена Борисовича полностью уйти из профессии. В последние годы он работал над драмой «От любви рождается любовь», которую создавали кинематографисты России, Грузии и США. Актер получил главную роль в фильме «Ангелы умирают дважды». Оба проекта остались незавершенными.
Личная жизнь Армена ДжигарханянаВ молодости Джигарханян состоял в отношениях с актрисой Аллой Ванновской, с которой служил в Ереванском русском драматическом театре. Она была старше артиста на 14 лет и ради него ушла из первой семьи. В этом союзе родилась дочь Елена. После родов у Аллы Ванновской обнаружили серьезное психическое расстройство. Она стала проявлять ревность и агрессию, после чего Джигарханян забрал дочь и подал на развод. Незадолго до переезда в Москву актер познакомился с Татьяной Власовой. Она приехала в Ереван из России и работала в театре заведующей литературной частью. Свадьбу пара сыграла уже в столице.
Татьяна приняла дочь мужа как родную. Армен Борисович, в свою очередь, стал отчимом ее сына Степана. Общих детей у супругов не появилось. Судьба дочери артиста сложилась трагично. Елена унаследовала психическое заболевание матери. В конце 1990-х в отношениях Джигарханяна и Власовой наступил кризис. Актер купил супруге дом в США, куда она переехала вместе с котом Филом. Армен Борисович навещал жену и домашнего любимца, однако со временем отношения прекратились.
Брак с Виталиной Цымбалюк-РомановскойВ 2014 году стало известно о романе Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она работала музыкальным руководителем, а позднее заняла пост директора «Театра "Д"». Официально супруги зарегистрировали брак 25 февраля 2016 года. Однако семейная жизнь вскоре оказалась в центре громкого скандала. Армен Борисович подал на развод и обвинил жену в воровстве и мошенничестве. В сентябре 2019 года СМИ сообщили о возвращении актера к Татьяне Власовой. Она приехала в Москву, чтобы ухаживать за Арменом Борисовичем. Сам артист тогда сказал: «Будем стареть вместе».
Болезнь и смерть народного артиста СССРВ последние годы Джигарханян часто сталкивался с проблемами со здоровьем. В марте 2016 года его госпитализировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского с подозрением на инфаркт миокарда. После реабилитации актер вернулся к театру и съемкам. В январе 2018 года скорая помощь забрала его из театра в Пироговскую клиническую больницу. Врачи диагностировали гипертонический криз, подозрение на невралгию и вирусную инфекцию. В апреле того же года артист перенес инфаркт и впал в кому. Позднее он пришел в сознание, но после тяжелых заболеваний и переживаний почти все время проводил дома.
Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года. Представитель театра сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца. Хронические заболевания почек привели к общему отеку организма. Народного артиста СССР похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой — такова была его просьба.