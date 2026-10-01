Трёхэтажный дом и апартаменты с видом на Кремль: стало известно, как живёт Бьянка

01 октября 2026, 22:44

Певица Бьянка показала свою недвижимость в Москве и Подмосковье

Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Бьянка за годы карьеры обзавелась несколькими объектами недвижимости — у певицы есть загородный трёхэтажный дом и двухуровневые апартаменты в центре Москвы. При этом артистка признавалась, что ремонт собственного особняка обошёлся ей в весьма внушительную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».