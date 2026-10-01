Трёхэтажный дом и апартаменты с видом на Кремль: стало известно, как живёт Бьянка
Бьянка за годы карьеры обзавелась несколькими объектами недвижимости — у певицы есть загородный трёхэтажный дом и двухуровневые апартаменты в центре Москвы. При этом артистка признавалась, что ремонт собственного особняка обошёлся ей в весьма внушительную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Главный проект Бьянки сейчас — загородный дом в Подмосковье. Певица рассказывала, что приобрела его без ипотеки, сразу за наличные. Изначально артистке досталась практически «коробка» без готовой отделки, поэтому интерьер она решила полностью создать под себя.
Дом Бьянка оформляет в стиле бохо. В проекте предусмотрены большая веранда, ландшафтный дизайн, небольшой спортзал и бассейн. Особое внимание певица уделила гардеробной — под одежду она отвела почти половину дома.
На ремонт и благоустройство артистка также потратила немало денег. По словам Бьянки, в обустройство веранды, интерьера и территории ушла «немеренная куча бабла».
Есть у певицы и недвижимость в центре столицы. В 2023 году она показала свои новые двухуровневые апартаменты с панорамным видом на Кремль. В квартире — просторная гостиная с высокими потолками, современный ремонт и большая фреска на стене.
Ранее Бьянка также рассказывала о строительстве загородной недвижимости в Одинцовском районе. В 2019 году артистка столкнулась с проблемами при оформлении коммуникаций к дому.
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