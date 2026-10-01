«Скрывала, что я твоя дочь»: дочь Кати Лель не раскрывала одногруппникам мать

01 октября 2026, 23:05

17-летняя дочь Кати Лель скрывала, что её мама — известная певица

Катя Лель с дочерью (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

17-летняя Эмилия, дочь Кати Лель, в этом году поступила в медицинский университет. При этом девушка решила не рассказывать новым одногруппникам о своей знаменитой маме и какое-то время скрывала, кто её мать. Об этом сообщает «ТВ Mail».





Тайна раскрылась после того, как в сети завирусился ролик с Эмилией и Катей Лель. После этого девушка призналась маме, что ей пришлось рассказать окружающим правду о своём происхождении.





«Вчера она мне говорит: "Мама, представляешь, я скрывала, что я твоя дочь. Пришлось рассказать правду". Она очень скромная и воспитанная. Мне это нравится», — рассказала Лель.

«Она хочет, чтобы к ней было абсолютно такое же отношение, как и ко всем в группе, чтобы не было предвзятости. Мне очень нравится, что она так воспитана», — добавила Катя.