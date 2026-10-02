«Прощай, моя любовь»: SHAMAN намекнул на расставание с Мизулиной

02 октября 2026, 10:28

Певец SHAMAN намекнул на расставание с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: кадр из клипа к песне «Прощай, моя любовь»)

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) намекнул на расставание с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в новой песне. Соответствующий отрывок он опубликовал в своем телеграм-канале.





В комментариях поклонники предположили, что таким образом 34-летний артист рассказал про разрыв с возлюбленной: «С Мизулиной разошлись, что ли?», «Расстались с Екатериной?», «Слова под видео насторожили. Брак распался?», «Надеюсь, у вас дома все хорошо».

«Есть слова, которые делят жизнь на «до» и «после». Родные, представляю вам мою новую песню и клип «Прощай, моя любовь». Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце еще долго не принимает то, с чем смирился разум», — написал Дронов.