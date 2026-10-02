«Прощай, моя любовь»: SHAMAN намекнул на расставание с Мизулиной
Певец SHAMAN намекнул на расставание с Екатериной Мизулиной
Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) намекнул на расставание с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в новой песне. Соответствующий отрывок он опубликовал в своем телеграм-канале.
В комментариях поклонники предположили, что таким образом 34-летний артист рассказал про разрыв с возлюбленной: «С Мизулиной разошлись, что ли?», «Расстались с Екатериной?», «Слова под видео насторожили. Брак распался?», «Надеюсь, у вас дома все хорошо».
«Есть слова, которые делят жизнь на «до» и «после». Родные, представляю вам мою новую песню и клип «Прощай, моя любовь». Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце еще долго не принимает то, с чем смирился разум», — написал Дронов.Напомним, исполнитель и общественница расписались прошлой осенью в Донецке. Для Мизулиной этот брак стал первым, а Дронов прежде был женат дважды. Его первая жена — преподаватель вокала Марина Рощупкина, от которой у певца есть 12-летняя дочь Варвара. Со второй женой, Еленой Мартыновой, он, как предполагают пользователи, разошелся из-за романа с главой Лиги безопасного интернета. В Сети последнюю прозвали «разлучницей».