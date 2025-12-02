02 декабря 2025, 17:35

Александр Филиппенко — российский актёр театра и кино, чьё имя десятилетиями было синонимом высочайшего мастерства. Легендарный актёр, народный артист России и лауреат Государственной премии, сыграл более 120 киноролей. Его творчество оставило неизгладимый след в истории Таганки и театра Вахтангова. Однако в конце своей долгой карьеры этот «человек-театр» совершил резкий и болезненный для многих разворот: после начала СВО он покинул страну и превратился в одного из самых яростных критиков современной России, вызвав волну негодования и обвинений в предательстве. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Путь «физика» в «лирики»

Личная жизнь: три брака и дети в эмиграции

«Все десять лет, что мы жили вместе, я посвящала только ему. И такие фрукты, как он, не попадались мне больше даже в экзотических обстоятельствах».

Скандалы и эмиграция: от оппозиционера до «предателя»

«Папа решил достать свою вышиванку... и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — так прокомментировала этот поступок его дочь.

«Она сняла нам здесь квартиру, позвонила и сказала: «Переезжайте». Мы быстро решили, в один день», — рассказал актер.

Жизнь в изгнании: новые роли и старые обиды

«Сейчас не та атмосфера, не тот воздух в стране... Что-то это очень напоминает старые диктаторские времена, против которых я и выступал со сцены», — заявил он в беседе с журналистом Евгением Киселёвым.

«С предателями не общаюсь. Он меня предал ещё тогда, когда согласился играть у Бортко», — заявил в беседе с NEWS.ru режиссёр Юрий Кара, у которого Филиппенко снимался в «Мастере и Маргарите».

«В такую нет. Всё, что до меня доходит оттуда, — вещи печальные, трагические. Стыдно, грустно и печально».



