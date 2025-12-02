Вне звания и вне России: как «народный» артист Александр Филиппенко променял Родину на вышиванку и скандал
Александр Филиппенко — российский актёр театра и кино, чьё имя десятилетиями было синонимом высочайшего мастерства. Легендарный актёр, народный артист России и лауреат Государственной премии, сыграл более 120 киноролей. Его творчество оставило неизгладимый след в истории Таганки и театра Вахтангова. Однако в конце своей долгой карьеры этот «человек-театр» совершил резкий и болезненный для многих разворот: после начала СВО он покинул страну и превратился в одного из самых яростных критиков современной России, вызвав волну негодования и обвинений в предательстве. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Путь «физика» в «лирики»Александр Георгиевич Филиппенко родился 2 сентября 1944 года в Москве, но детство и юность провёл в Алма-Ате, куда переехали его родители-преподаватели. Интерес к сцене у мальчика проявился рано. Он занимался в драмкружке Дворца пионеров. Несмотря на это, по настоянию матери после окончания школы с золотой медалью он поступил в престижный Московский физико-технический институт.
Однако судьба вернула его на сцену через КВН. Будучи участником команды МФТИ, он был замечен и приглашён в театральную студию МГУ, а оттуда — легендарным режиссёром Юрием Любимовым в Театр на Таганке. Так, по его собственным словам, состоялся переход «из физиков в лирики». Позже он получил профессиональное образование в Театральном училище имени Щукина.
Его карьера сложилась блестяще. После Таганки — двадцать лет службы в Театре имени Вахтангова, руководство собственным театром «Моно-Дуэт-Трио», работа в Театре Моссовета и «Гоголь-центре». В кино он стал мастером острохарактерных и глубоких ролей. Зрители запомнили его как Коровьева в экранизации «Мастера и Маргариты» 1994 года и Азазелло — в версии 2005 года, Кузнеца в культовом фильме Марка Захарова «Убить дракона». Кроме того, он исполнил яркие роли в сериалах «Бедная Настя» и «Моя прекрасная няня», а также роль генсека Леонида Брежнева в фильме «Чемпион мира». Всего фильмография артиста насчитывает более 120 работ. Особую славу ему принесли моноспектакли, где он виртуозно читал Гоголя, Зощенко, Довлатова и Солженицына, за что его называли «Человек-Театр».
Личная жизнь: три брака и дети в эмиграцииЛичная жизнь актёра была насыщенной и не всегда гладкой. Он был женат трижды. Первый, скоротечный брак, был с актрисой Лелей Серовой. Второй женой стала Наталья Зимянина, дочь крупного советского партийного деятеля. Этот союз продлился несколько лет, в нём родились двое детей — дочь Мария и сын Павел. Сама Зимянина позже рассказывала в интервью eg.ru:
«Все десять лет, что мы жили вместе, я посвящала только ему. И такие фрукты, как он, не попадались мне больше даже в экзотических обстоятельствах».
С 1983 года и по сей день Филиппенко женат на телережиссёре Марине Ишимбаевой. У них есть дочь Александра. Именно младшая дочь, известная своими оппозиционными взглядами, первой уехала в Прибалтику после начала СВО и впоследствии организовала отъезд родителей.
Скандалы и эмиграция: от оппозиционера до «предателя»Александр Филиппенко давно был известен своей оппозиционной гражданской позицией. Он участвовал в правозащитных акциях, выступал в поддержку политзаключённых, критиковал действия власти в Чечне и в 2014 году осудил воссоединение Крыма с Россией.
Переломным стал 2022 год. После начала СВО актёр назвал 24 февраля «одним из самых позорных дней в своей жизни». В мае он опубликовал в соцсетях фотографию в украинской вышиванке, сопроводив её тёплыми воспоминаниями о гастролях в Киеве. Этот жест был воспринят в России как откровенно враждебный.
«Папа решил достать свою вышиванку... и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — так прокомментировала этот поступок его дочь.
В ноябре 2022 года Театр имени Моссовета не продлил контракт с Филиппенко, что сам актёр связал со своей антивоенной позицией. После этого он покинул Россию и поселился в Вильнюсе (Литва), где уже жила его дочь.
«Она сняла нам здесь квартиру, позвонила и сказала: «Переезжайте». Мы быстро решили, в один день», — рассказал актер.
Жизнь в изгнании: новые роли и старые обидыСегодня 81-летний Филиппенко живёт в Литве. Он продолжает творческую деятельность, но в совершенно новом для себя формате изгнанника. Он даёт интервью, в которых критикует ситуацию в России.
«Сейчас не та атмосфера, не тот воздух в стране... Что-то это очень напоминает старые диктаторские времена, против которых я и выступал со сцены», — заявил он в беседе с журналистом Евгением Киселёвым.
Он участвует в проектах, которые в России трактуются как откровенно русофобские. Например, сыграл в читке пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», средства от которой, согласно афише, направлялись «в поддержку Украины». Также анонсирован его сольный вечер в Вильнюсе в декабре 2025 года под названием «Где выход? Где дорога?». Социальные сети и российские СМИ кипят от возмущения его поступками и высказываниями. Общественность требует лишить его звания народного артиста, а бывшие коллеги отворачиваются.
«С предателями не общаюсь. Он меня предал ещё тогда, когда согласился играть у Бортко», — заявил в беседе с NEWS.ru режиссёр Юрий Кара, у которого Филиппенко снимался в «Мастере и Маргарите».
На прямые вопросы от журналистов «Bild на русском»** о возвращении на родину «Человек-Театр» ответил:
«В такую нет. Всё, что до меня доходит оттуда, — вещи печальные, трагические. Стыдно, грустно и печально».