От роскошных яхт и самолётов до участия в порнофильмах: Как сложились судьбы бывших жен самых богатых олигархов после развода?
Развод — это всегда непростое испытание. Особенно, когда речь идет о женщинах, которые были в отношениях с успешными и состоятельными мужчинами. В материале «Радио 1» рассмотрим несколько историй, которые показывают, как может сложиться жизнь после расставания.
Яна Прежевская: трагическая судьбаЯна Прежевская долгое время была в фактическом браке с предпринимателем Евгением Фроловым. У них родилось трое детей, девушка активно участвовала в светской жизни. Однако в какой-то момент Евгений стал отдаляться от жены. В семье начались скандалы, и они решили расстаться.
Дети остались с отцом, который смог доказать в суде, что Яна увлекалась алкоголем и наркотиками. 13 февраля 2015 года она попала в больницу с циррозом печени и другими заболеваниями. Спустя три дня Прежевская скончалась.
Наталья Лагода: любовь и разочарованиеНаталья Лагода переехала в Москву из Черкасс и начала работать танцовщицей. Она встретила бизнесмена Александра Карманова, который помог ей сделать карьеру певицы. Наталья искренне любила Александра, поэтому его решение расстаться стало для нее шоком.
Она даже пыталась покончить жизнь самоубийством, но врачи спасли ее. После этого Наталья вернулась на родину, вышла замуж и переехала в Луганск, где в 2015 году скончалась от пневмонии.
Елена Бонд: жизнь после разрываЕлена Бонд познакомилась с богатым предпринимателем Юрием Мамоновым. Он подарил ей роскошную жизнь с яхтами и самолетами. Однако, когда Юрий заподозрил Елену в измене, он просто ушел, оставив ей квартиру, автомобиль и их сына.
После расставания Елена начала сниматься в фильмах для взрослых и пережила нервный срыв. В итоге она осталась без средств к существованию и начала сдавать в аренду квартиру, которую получила от Юрия.
Марианна Савельева: борьба за детейМарианна Савельева была замужем за Владимиром Савельевым, владельцем металлургического завода. После развода Владимир не хотел делиться своим состоянием. Он насильно определил Марианну в психиатрическую клинику, похитил детей и распродал бизнес.
Однако Марианна быстро вернулась из клиники и смогла вернуть своих детей. Она начала новую жизнь и восстановила свои права как мать.
Ирина Грудинина: мудрость в трудный периодИрина Грудинина была замужем за Павлом Грудининым 38 лет. Она узнала о разводе только через повестку в суд. Павел утверждал, что пытался развестись девять лет, но Ирина не соглашалась.
Тем не менее, женщина наняла грамотного адвоката, который помог ей отсудить две трети имущества. Учитывая ее инвалидность, она получила более 50% при разводе.