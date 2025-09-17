Достижения.рф

От роскошных яхт и самолётов до участия в порнофильмах: Как сложились судьбы бывших жен самых богатых олигархов после развода?

Павел Грудинин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Развод — это всегда непростое испытание. Особенно, когда речь идет о женщинах, которые были в отношениях с успешными и состоятельными мужчинами. В материале «Радио 1» рассмотрим несколько историй, которые показывают, как может сложиться жизнь после расставания.



Яна Прежевская: трагическая судьба

Яна Прежевская долгое время была в фактическом браке с предпринимателем Евгением Фроловым. У них родилось трое детей, девушка активно участвовала в светской жизни. Однако в какой-то момент Евгений стал отдаляться от жены. В семье начались скандалы, и они решили расстаться.

Яна с супругом (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Дети остались с отцом, который смог доказать в суде, что Яна увлекалась алкоголем и наркотиками. 13 февраля 2015 года она попала в больницу с циррозом печени и другими заболеваниями. Спустя три дня Прежевская скончалась.

Наталья Лагода: любовь и разочарование

Наталья Лагода переехала в Москву из Черкасс и начала работать танцовщицей. Она встретила бизнесмена Александра Карманова, который помог ей сделать карьеру певицы. Наталья искренне любила Александра, поэтому его решение расстаться стало для нее шоком.

Наталья Лагода (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Она даже пыталась покончить жизнь самоубийством, но врачи спасли ее. После этого Наталья вернулась на родину, вышла замуж и переехала в Луганск, где в 2015 году скончалась от пневмонии.

Елена Бонд: жизнь после разрыва

Елена Бонд познакомилась с богатым предпринимателем Юрием Мамоновым. Он подарил ей роскошную жизнь с яхтами и самолетами. Однако, когда Юрий заподозрил Елену в измене, он просто ушел, оставив ей квартиру, автомобиль и их сына.

Наталья Лагода (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)
После расставания Елена начала сниматься в фильмах для взрослых и пережила нервный срыв. В итоге она осталась без средств к существованию и начала сдавать в аренду квартиру, которую получила от Юрия.

Марианна Савельева: борьба за детей

Марианна Савельева была замужем за Владимиром Савельевым, владельцем металлургического завода. После развода Владимир не хотел делиться своим состоянием. Он насильно определил Марианну в психиатрическую клинику, похитил детей и распродал бизнес.

Фото: iStock/wutwhanfoto
Однако Марианна быстро вернулась из клиники и смогла вернуть своих детей. Она начала новую жизнь и восстановила свои права как мать.

Ирина Грудинина: мудрость в трудный период

Ирина Грудинина была замужем за Павлом Грудининым 38 лет. Она узнала о разводе только через повестку в суд. Павел утверждал, что пытался развестись девять лет, но Ирина не соглашалась.

Павел Грудинин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Тем не менее, женщина наняла грамотного адвоката, который помог ей отсудить две трети имущества. Учитывая ее инвалидность, она получила более 50% при разводе.
Дарья Осипова

