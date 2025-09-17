Посетительница концерта Лолиты Милявской перенесла инсульт
Певица Лолита сообщила, что врачи спасли зрительницу с инсультом на ее концерте
Во время выступления Лолиты Милявской в Геленджике одна из зрительниц перенесла инсульт. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.
Певица поблагодарила врачей, дежуривших на концерте, за профессионализм и своевременное оказание помощи ее поклоннице. Заодно она отметила, что медики не раз спасали жизни во время ее выступлений.
«Мы всегда в райдер включаем скорую. Благодаря этому вчера женщине спасли жизнь оперативно и быстро. Это был инсульт», — поделилась исполнительница.Кроме того, она предложила законодательно закрепить присутствие бригад скорой помощи в театрах и на концертных площадках. По словам знаменитости, прежде всего это необходимо для безопасности зрителей.
Ранее Лолита Милявская отреагировала на слухи о своем возможном попадании в телевизионный «бан».