Посетительница концерта Лолиты Милявской перенесла инсульт

17 сентября 2025, 14:50

Певица Лолита сообщила, что врачи спасли зрительницу с инсультом на ее концерте

Лолита Милявская (Фото: Телеграм/lolitamilyavskaya)

Во время выступления Лолиты Милявской в Геленджике одна из зрительниц перенесла инсульт. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.





Певица поблагодарила врачей, дежуривших на концерте, за профессионализм и своевременное оказание помощи ее поклоннице. Заодно она отметила, что медики не раз спасали жизни во время ее выступлений.

«Мы всегда в райдер включаем скорую. Благодаря этому вчера женщине спасли жизнь оперативно и быстро. Это был инсульт», — поделилась исполнительница.